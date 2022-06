Gellerser Feuerwehren verzeichnen Zulauf

Bei den Feuerwehren in der Samtgemeinde Gellersen läuft es rund. Die Mitgliederzahl steigt, die Kommune modernisiert die Ausstattung stetig.

Westergellersen. Mit einer so guten Nachricht hatte wohl kaum einer gerechnet. Gemeindebrandmeister Christian Schlüter berichtete bei der Jahresversammlung der Samtgemeindefeuerwehr Gellersen von einer steigenden Mitgliederzahl. Trotz Corona-Pandemie und deutlich eingeschränkten Möglichkeiten für den Ausbildungsbetrieb hätten die Ortswehren neue Ehrenamtliche für sich gewinnen können, sagte er.

Feuerwehren durch stabile Einsatzzahlen aufrechterhalten

Darüber habe der Einsatzdienst während der Pandemie bei stabilen Einsatzzahlen jederzeit aufrechterhalten werden können, ohne dass es zu Ausfällen ganzer Feuerwehrgruppen durch Infektionen gekommen sei, erklärte Schlüter.

Die Feuerwehren der Samtgemeinde mussten zu 87 Einsätzen 2019 ausrücken, im darauffolgenden Jahr waren es 92 Einsätze, während 2021 insgesamt 87 Einsätze zu Buche schlugen. Der Schwerpunkt lag jeweils in der technischen Hilfeleistung.

Aus- und Anbau in Heiligenthal

Besonders freute sich der Feuerwehrchef über die stetigen Neuerungen und Modernisierungen bei der Ausstattung – wie zum Beispiel den Aus- und Anbau des Feuerwehrhauses in Heiligenthal sowie den Neubeschaffungen von Gerätewagen-Logistik in Reppenstedt, das neue Tanklöschfahrzeug in Südergellersen und das neue Tragkraftspritzenfahrzeug in Heiligenthal. Für diese Unterstützung bedankte er sich bei Rat, Verwaltung und den zuständigen Ausschüssen auf Samtgemeindeebene, die durch diese Unterstützung zeigten, wie wichtig die Feuerwehr seien, unterstrich Schlüter.

Samtgemeindebürgermeister Steffen Gärtner (CDU) griff dies auf. Er betonte, dass die Samtgemeinde immer zu sinnvollen Investitionen bei der Ausstattung bereit sei. Als wichtigste Kraft sehe er davon abgesehen die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder, da ohne „Mannschaft“ die beste Ausrüstung nicht funktioniere. Er bedankte sich für den Einsatz der Feuerwehren unter erschwerten Coronabedingungen und die Bereitschaft aller, sich für die komplexer werdenden Einsätze ständig fortzubilden.

„Feuerwehr-AG“ an der Grundschule Kirchgellersen

Brandschutzerzieherin Heidi Wünsch konnte trotz Pandemie über diverse Termine in den Schulen und Kindergärten berichten. Besonders heraus sticht die neue „Feuerwehr-AG“ an der Grundschule Kirchgellersen. Kreisbrandmeister Torsten Hensel freute sich über so viel Engagement trotz der schwierigen Zeit.

Gemeindebrandmeister Christian Schlüter gab einige Veränderungen im Samtgemeindekommando bekannt. Der Gruppenführer der Gefahrgutgruppe, Michael Andres, übergab sein Amt nach zehn Jahren an Iven Staacke aus der Feuerwehr Südergellersen. Gemeindepressewart Julian Illmer reichte den Stab nach fünf Jahren an Sebastian Perrone aus der Feuerwehr Westergellersen weiter.

Gemeindesicherheitsbeauftragter Marcello Perrone wurde bei der Versammlung mit der goldenen Ehrennadel der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen für seine langjährigen Verdienste im Arbeits- und Gesundheitsschutz der Feuerwehren geehrt. lz