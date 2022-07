Undeloh: Überfall auf Ehepaar

Undeloh. Schwerer Überfall auf ein Ehepaar in Undeloh: Am Dienstag, 19. Juli, gegen 23.05 Uhr, kam es auf einer Pferdekoppel am Radenbachweg zu einem Überfall auf ein Ehepaar. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der 41-jährige Mann und seine ein Jahr jüngere Frau hatten bemerkt, dass die Pferde auf der Koppel unruhig waren. Als sie gemeinsam nachschauten, trafen sie auf einen 23-jährigen Mann, der sich dort aufgehalten hatte. Nach einem kurzen Gesprächsversuch wendeten sich die Eheleute ab und gingen zurück zum Weg. In diesem Moment schlug der 23-Jährige hinterrücks mit einer Holzlatte auf den Kopf des 41-Jährigen, der dadurch schwer verletzt zu Boden ging. Unmittelbar danach riss der Mann die 40-Jährige zu Boden und legte sich auf sie. Eine Zeugin, die die Schreie der Frau gehört hatte, eilte ihr zur Hilfe. Der 23-Jährige ließ von der Frau ab und flüchtete in ein nahes Mehrparteienhaus. Nachdem die Zeugin einen Notruf abgesetzt hatte, wurden Rettungsdienst und zahlreiche Funkstreifenwagen nach Undeloh entsandt. Der 41-jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die 40-Jährige blieb äußerlich unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung wurde der 23-Jährige bei dem Versuch, zu Fuß von dem von der Zeugin beschriebenen Mehrparteienhaus zu flüchten, vorläufig festgenommen.

Dabei war er in Begleitung eines 22-jährigen Mannes, der ebenfalls festgenommen wurde. Inwieweit auch der Jüngere am Tatgeschehen beteiligt war, ist noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft hat Verfahren wegen versuchten Totschlags und versuchter Vergewaltigung eingeleitet. Eine Vorführung beim Haftrichter ist im Laufe des

Tages geplant. lz