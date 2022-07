Lüneburg. „So jung so laut so leicht, ich will sein wie ich bin: so unbeschwert so frei. Ich will so sein wie ich bin. Und wenn dir das nicht reicht, dann tut's mir leid, dann bist du mir halt zu alt“, - so lautet Linas Credo in ihrem Song „Wie ich bin“. Klar, dass jedes Mädchen zwischen fünf und 15 Jahren den Text mitsingen kann. Aber auch die Mütter singen lautstark mit und tanzen am Freitagabend gut gelaunt auf den Sülzwiesen.

Schöner Krach mit wenig Publikum

Es ist eine Art Familienkonzert im besten Sinne: Zwei, mitunter sogar drei Generationen feiern die Musik der sympathischen Singer-Songwriterin, die das Publikum spätestens mit „Everest“ gepackt hat: Alle stehen, tanzen, die Arme sind da, wo sie hingehören: in der Luft. „Dafür, dass nicht so viele da sind, macht ihr ganz schön Krach“, freut sich die 24-Jährige.

von Silke Elsermann