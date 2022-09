„Spiel-Spaß-Schnack-Platz“: Bürgerinnen und Bürger packen an

Gleich zwei neue Treffpunkte sind in der Gemeinde Rehlingen in den letzten Wochen entstanden – und zwar in Eigenleistung. Bewohnerinnen und Bewohner haben kräftig angepackt, um am Finkenberg in Ehlbeck und am Ehlbecker Weg in Rehlingen Orte zu schaffen, die zum Verweilen einladen. Damit haben sie nicht nur den Gemeindehaushalt geschont.

