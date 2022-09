„Fridays for Future“ streiken für Klimapolitik in Lüneburg

Am Freitagmittag füllt sich der Marktplatz mit rund 500 Demonstranten, die an dem Klimastreik von "Fridays for Future" teilnehmen wollen. Die Aktivisten fordern unter anderem eine bessere Klimapolitik.

Lüneburg. Zu dem Klimastreik am Freitagmittag hatte die Bewegung "Fridays for Future" aufgerufen. Um 12 Uhr trafen sich ersten Schätzungen zufolge rund 500 Demonstranten auf dem Marktplatz, die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit ca. 1500 Teilnehmern.

Vom Marktplatz zieht der Demonstrationszug gegen 13 Uhr los über die Route Am Ochsenmarkt, Am Marienplatz, Neue Sülze, Salzstraße, Bei der St. Lambertikirche, Sülztorstraße, Lindenstraße, Rote Straße, Am Sande, Am Berge, Rosenstraße und An den Brodbänken.

Ursprung der Krisen sei Politik mit fossilen Brennstoffen

Die Pressesprecherin der Lüneburger Ortsgruppe von Fridays for Future, Anouk Bollmann (17), erklärt: "Wenn man aktuell in die Nachrichten guckt, überschlagen sich Krisen, Krisen, Krisen und für die meisten ist der Ursprung die Politik mit den fossilen Brennstoffen. Deswegen sind wir heute, wie vor drei Jahren auch schon, immer noch auf der Straße und sind laut."

Ihre Mitstreiterin Frea König (16) fügt hinzu: "Die Politik macht momentan nicht wirklich Klimapolitik, deswegen sind wir hier in Lüneburg vor Ort laut, um für Klimapolitik und Gerechtigkeit zu kämpfen."

Mehr dazu lesen Sie hier im Laufe des Tages. lz