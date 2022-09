Erstes Oktoberwochenende ganz im Zeichen von Musik

Erlebnis-Sonntag „Tag der Straßenmusik“ am 2. Oktober in der Innenstadt.

Lüneburg. Musik liegt in der Luft von Lüneburgs Gassen, wenn am 2. Oktober zum dritten Erlebnis-Sonntag des Jahres gebeten wird. Unter dem Motto „Tag der Straßenmusik“ ziehen an diesem ganz besonderen Shopping-Sonntag zahlreiche Musiker und Bands durch Lüneburgs Straßen und laden zum Lauschen oder Mitsingen ein.

Breites Straßenmusik-Programm

An zahlreichen Spots verteilt in der ganzen Innenstadt ist für die perfekte musikalische Untermalung für den Sonntagsbummel gesorgt. Die Lüneburg Marketing GmbH (LMG) um Citymanager Mathias Schneider hat ein breites Straßenmusik-Programm zusammengestellt. „Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, verspricht der Citymanager und nennt Beispiele: „The Mädchens um Schauspieler Burkhard Schmeer, die Band Denmantau, Punkrock mit dem Empire Steak Building oder die Samba-Percussion-Formation Sambucada und der israelische Drum‘n‘Bass-Virtuose Oded Kafri, ein millionenfach geklickter Youtube-Star.“

Rund elf Musiker und Bands werden in der Lüneburger Innenstadt auftreten. Spielorte sind unter anderem auf dem Marktplatz, an der Münze, in der Grapengießer- und Bäckerstraße sowie am Schrangenplatz. Die Musiker werden abwechselnd alle Orte bespielen. Für spätsommerliche, regionale und frische Genüsse sorgen beim Erlebnis-Sonntag zudem die Lüneburger Marktbeschicker und auch die EinzelhändlerInnen überraschen mit tollen Aktionen und Shoppingangeboten.

Große Konzertfläche

Rund um den Tag der Straßenmusik ist das ganze Wochenende Programm für die ganze Familie. Vom 30. September bis 3. Oktober gibt es auf dem Platz am Sande eine Schaustellermeile organisiert vom Lüneburger Schaustellerverband e.V.; geöffnet ist Freitag und Sonnabend von 10 bis 22 Uhr sowie Sonntag und Montag von 11 Uhr bis 21 Uhr. Auf der Bühne wird an allen drei Tagen ein bunt gemischtes Musikprogramm mit Moderation und Live-Musik geboten. Am Feiertag, 3. Oktober, verwandelt sich der Marktplatz ab 19 Uhr mit „Deutschland singt“ in eine große Konzertfläche – Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Veranstalter ist der Kreis-Chorverband Lüneburg e.V.

Der letzte Erlebnis-Sonntag in diesem Jahr – der Blaulichttag – findet am 6. November statt. Veranstaltet wird der Erlebnis-Sonntag wieder gemeinsam von der Lüneburg Marketing GmbH sowie dem Lüneburger Citymanagement. Mehr Informationen zum Tag der Straßenmusik am Erlebnis-Sonntag in Lüneburg erhalten Interessierte im Internet unter www.lueneburg.info/erlebnis-sonntag-strassenmusikfest. lz