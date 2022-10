Landtagswahl 2022: Liveticker, Analysen, Videos

Unser Liveticker rund um die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen wird laufend aktualisiert. Hier erfahren Sie alles Wichtige aus den Wahlkreisen 49 (Lüneburg), 48 (Lüneburg-Land) und 47 (Elbe) sowie aus dem Wahlkreis 50 (Winsen) und zur Landratswahl im Landkreis Harburg.

+ + Update 9. Oktober, 19.05 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

Ausgezählt sind 38 von 109 Wahllokalen.

Erststimmen/Direktmandat:

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 29,99 %

Anna Mareike Bauseneick (CDU): 19,97 %

Pascal Mennen (Grüne): 28,07 %

Anna-Lena Narewski (FDP): 3,82 %

Nicolas Andreas Lehrke (AfD): 10,26 %

Ruth Martha Rogée (Die Linke): 3,75 %

Matthias-Dietmar Busse (dieBasis): 2,01 %

Lukas Bieber (Die Partei): 2,13 %

Zweitstimmen (41/109):

SPD 30,86 %

CDU 18,67 %

Grüne 23,99 %

FDP 4,75 %

AfD 10,32 %

Linke 4,71 %

+ + Update 9. Oktober, 19.03 Uhr:

Wahlkreis 48 (Lüneburg-Land):

Ausgezählt sind 37 von 84 Wahllokalen.

Erststimmen/Direktmandat:

Philipp Meyn (SPD): 32,85 %

Jörn Schlumbohm (CDU): 28,84 %

Detlev Schulz-Hendel (Grüne): 18,21 %

Falk-Christian von Berkholz (FDP): 4,30 %

Stephan Bothe (AfD): 11,39 %

Marianne Esders (Die Linke): 4,41 %

Zweitstimmen:

SPD 30,43 %

CDU 27,47 %

Grüne 17,78 %

FDP 4,75 %

AfD 10,85 %

Linke 3,22 %

+ + Update 9. Oktober, 18.57 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

Erste Zahlen aus den regionalen Wahllokalen liegt vor: „In zwei der drei Wahlkreise sieht es nach einem starken Kopf-an-Kopf-Rennen aus – zwischen Grünen und SPD in der Stadt, CDU und SPD im Land “, kommentiert SPD-Bundestagsabgeordneter Jakob Blankenburg den aktuellen Stand. Er sei aber optimistisch, „dass wir uns da durchsetzen werden“. Auch im Wahlkreis Elbe hält er es für möglich, dass sich die SPD noch gegenüber der CDU durchsetzen wird.

+ + Update 9. Oktober, 18.56 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

Ernüchterung bei den Linken: Rund 20 Anhänger der Linken und genau so viele von der PARTEI sitzen bei Bier und Cola vor der Leinwand im Café Klatsch. Die Kandidatin für die Stadt Ruth Rogée weilt im Urlaub, Marianne Esders für den Wahlkreis „Land“ ist in Hannover. Mit einem Einzug in den Landtag rechnet im „Klatsch“ niemand so wirklich - 2,6 Prozent seien aber trotzdem mager. Dabei habe man in Lüneburg einen guten Wahlkampf hingelegt, ist die jüngere Generation sich einig. Udo (89) hingegen hat eine „müde Kampagne“ erlebt. „Das Ergebnis ist natürlich schwach“, meint er. Bei der Verkündung der Zahlen für die FDP, die zittern muss, gibt es Jubel. Beim Ergebnis der AfD geht ein Raunen durch den Saal.

+ + Update 9. Oktober, 18.54 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

+ + Update 9. Oktober, 18.51 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

+ + Update 9. Oktober, 18.49 Uhr:

Wahlkreis 48 (Lüneburg-Land):

Ein schlechteres Ergebnis der FDP am heutigen Wahlabend soll laut Stadtratsmitglied Frank Soldan zu keinen Richtungsänderungen der FDP in Lüneburg führen. "Dann erst recht. Wir werden deshalb nicht unsere Grundüberzeugungen ändern."Gute Stimmung bei der SPD im Lüneburger Gasthaus Krone: Die 33,5 Prozent, die entsprechend erster Prognosen für die Niedersächsischen Landtagswahlen als fetter roter Balken auf der Leinwand auftauchen, lassen ersten Beifall durch den Saal rollen. Rund 50 Gäste verfolgen die Wahlparty der Sozialdemokraten. „Es sieht nach rot-grün aus. Wir sind die stärkste Partei, Stephan Weil bleibt Ministerpräsident“, kommentiert Franz-Josef Kamp, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Lüneburg, die ersten Zahlen. Sein Parteikollege, Bundestagsabgeordneter Jakob Blankenburg, stimmt in den freudigen Auftakt ein: „Die Zahlen aus Hannover lassen uns positiv auf die Situation hier vor Ort blicken“, urteilt er, um kurz darauf gegenüber der LZ noch anzufügen: „Das rot-schwarze Bündnis war ja eher so eine Zweckehe.“Ausgezählt sind 19 von 84 Wahllokalen.

Erststimmen/Direktmandat:

Philipp Meyn (SPD): 33,30 %

Jörn Schlumbohm (CDU): 28,83 %

Detlev Schulz-Hendel (Grüne): 18,30 %

Falk-Christian von Berkholz (FDP): 4,13 %

Stephan Bothe (AfD): 11,72 %

Marianne Esders (Die Linke): 3,72 %

Zweitstimmen (21/84):

SPD 30,92 %

CDU 27,21 %

Grüne 18,06 %

FDP 4,38 %

AfD 10,43 %

Linke 2,41 %

+ + Update 9. Oktober, 18.46 Uhr:

Wahlkreis 47 (Elbe):

Die ersten 26 von 109 Wahllokale sind ausgezählt:

Erststimmen/Direktmandat:

Uwe Dorendorf (CDU): 35,89 %

Gregor Szorec (SPD): 28,37 %

Miriam Staudte (Grüne): 16,02 %

Florian Beck (FDP): 5,70 %

Viktor Linsel (Linke): 7,44 %

Sabine Römer (dieBasis): 6,58 %

Zweitstimmen (28/109):

SPD 26,90 %

CDU 29,86 %

Grüne 14,97 %

FDP 4,21 %

AfD 14,20 %

Linke 4,07 %

+ + Update 9. Oktober, 18.43 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

Ausgezählt sind 6 von 109 Wahllokalen.

Erststimmen/Direktmandat:

Andrea Schröder-Ehlers (SPD): 32,35 %

Anna Mareike Bauseneick (CDU): 17,19 %

Pascal Mennen (Grüne): 25,61 %

Anna-Lena Narewski (FDP): 3,11 %

Nicolas Andreas Lehrke (AfD): 13,37 %

Ruth Martha Rogée (Die Linke): 3,67 %

Matthias-Dietmar Busse (dieBasis): 1,68 %

Lukas Bieber (Die Partei): 3,01

Zweitstimmen (8/109):

SPD 32,42 %

CDU 19,02 %

Grüne 21,78 %

FDP 3,66 %

AfD 12,31 %

Linke 4,44 %

+ + Update 9. Oktober, 18.38 Uhr:

Wahlkreis 48 (Lüneburg-Land):

Ausgezählt sind 7 von 84 Wahllokalen.

Erststimmen/Direktmandat:

Philipp Meyn (SPD): 30,02 %

Jörn Schlumbohm (CDU): 30,98 %

Detlev Schulz-Hendel (Grüne): 18,22 %

Falk-Christian von Berkholz (FDP): 5,14 %

Stephan Bothe (AfD): 11,88 %

Marianne Esders (Die Linke): 3,77 %

Zweitstimmen:

SPD 29,33 %

CDU 27,56 %

Grüne 17,47 %

FDP 5,85 %

AfD 10,74 %

Linke 2,16 %

+ + Update 9. Oktober, 18.31 Uhr:

Wahlkreis 46 (Uelzen):

Mit Beverbeck in der Gemeinde Bienenbüttel ist das erste Wahllokal ausgezählt:

SPD 29,6 %

CDU 33,3 %

Grüne 11,9 %

FDP 5,8 %

AfD 7,8 %

Linke 2,1 %

Andere: 9,4 %

Als Direktkandidat liegt Jörg Hillmer (CDU) vor Jan Henner Putzier (SPD)

+ + Update 9. Oktober, 18.26 Uhr:

Wahlkreis 47 (Elbe):

Die ersten vier Wahllokale sind ausgezählt:

Uwe Dorendorf (CDU): 41,01

Gregor Szorec (SPD): 20.90

Miriam Staudte (Grüne): 24,07

Florian Beck (FDP): 3,70 %

Viktor Linsel (Linke): 5,29 %

Sabine Römer (dieBasis): 5,03

+ + Update 9. Oktober, 18.10 Uhr:

Wahlkreis 49 (Lüneburg):

Ihr Browser unterstützt das HTML5 Videotag nicht. Bitte updaten Sie ihren Browser.

+ + Update 9. Oktober, 18.05 Uhr:

Grünen-Wahlparty in der Lüneburger Rösterei Avenir: Die Reaktionen auf die erste Prognose fallen verhalten aus. Käme das Ergebnis für die Grünen tatsächlich so, wären aber beide Grünen Direktkandidaten auch sicher über die Landesliste drin. Der Amelinghausener Detlev-Schulz Hendel und der Lüneburger Pascal Mennen bangen aber noch, ob es für die Direktmandate reicht. (Foto: t&w)

Und hier die Prognose von 18 Uhr:

SPD: 33,5 %

CDU: 27,5 %

Grüne: 14,0 %

FDP: 5,0 %

AfD: 11,5 %

Linke: 2,5 %

Andere: 6,0 %

9. Oktober, 18 Uhr:

Nichts geht mehr: Die Wahllokale sind offiziell geschlossen. Jetzt wird gezählt. Sobald die ersten Zahlen aus der Region Lüneburg vorliegen, lesen Sie diese hier.

Detaillierte Ergebnisse aus den einzelnen Wahlbereichen finden Sie auf der Seite des Landkreises Lüneburg.