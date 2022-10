Mit Video: Der „LZ-Blätterwald“ kehrt zurück

Nach fast drei Jahren Pause kehrt der LZ-Blätterwald zurück: Das nunmehr 15. Pflanzfest soll diesmal bei Ventschau stattfinden.

Tosterglope/Nahrendorf. „Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.“ Dieses afrikanische Sprichwort oder der Leitsatz des Club of Rome „Global denken, lokal handeln“ beschreiben recht gut die Triebfedern für das Umweltprojekt „LZ-Blätterwald“: Seit nunmehr 15 Jahren engagieren sich LZ-Leserinnen und -Leser, mit der tatkräftigen Unterstützung lokaler Unternehmen, für den ökologischen Waldumbau in unserer Region. Mehr als 93.000 neue Laubbäume haben wir gemeinsam seit 2007 in die Erde gebracht von Amelinghausen über Melbeck und Mechtersen bis Boltersen und Bleckede. Nach rund drei Jahren coronabedingter Zwangspause soll jetzt mit der Hilfe vieler der nächste „LZ-Blätterwald“ entstehen.

Ihr Browser unterstützt das HTML5 Videotag nicht. Bitte updaten Sie ihren Browser.

Ehemaliger Fichtenbestand wird aufgewertet

Zuletzt hatten 2019 rund 400 Baumpaten mit Spaten für zirka 5000 neue Laubbäume beim LZ-Blätterwald in Mechtersen gesorgt. Diesmal sollen mit Unterstützung des Umweltvereins Trinkwasserwald und der Bezirksförsterei Dahlenburg rund 9000 Quadratmeter Waldfläche bei den Ventschauer Teichen in der Samtgemeinde Dahlenburg aufgeforstet werden. Aus dem ehemaligen Fichtenbestand, der größtenteils Sturm und Borkenkäfern zum Opfer gefallen ist, soll langfristig ein vitaler, klimatoleranter Laubmischwald entstehen. „Und zwar zur Förderung der Artenvielfalt im Wald, zur besseren CO2-Speicherung und zur Bildung von mehr sauberem Grundwasser“, sagt Alexander Pillath vom Verein Trinkwasserwald.

Unterstützung aus gleich zwei Gemeinden

Da sich die Pflanzfläche an der Grenze der Gemeinden Nahrendorf und Tosterglope befindet, haben nun die Bürgermeister beider Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Dahlenburg ihre Unterstützung zugesagt. Uwe Meyer, Gemeindeoberhaupt aus Nahrendorf, freut sich: „Schön, dass der LZ-Blätterwald seinen Weg in unsere Gemeinde gefunden hat.“ Und Hermann Saucke, Bürgermeister in Tosterglope, sagt: „Das ist hier ein Gebiet, in dem sehr viele Quellen sind.“ Daher sei es auch sehr sinnvoll, unter anderem neue Buchen anzupflanzen, um die Grundwasserregeneration zu unterstützen. Neben Hainbuchen sollen Stieleichen und Winterlinden gepflanzt werden, sagt Bezirksförster Janis Oberhofer und bestätigt: „Hier im Landschaftsschutzgebiet befinden wir uns auch im Einflussbereich wichtiger Grundwasserleiter.“

Die Fläche für das nunmehr 15. Pflanzfest „LZ-Blätterwald“ stellt die Familie Reinicke aus Nahrendorf zur Verfügung. Für einen Grundstock an Baumsetzlingen sorgen unter anderem die Lüneburger Traditionsfirmen und langjährigen Unterstützer DBL W. Marwitz Textilpflege sowie Bockelmann-Holz. Seit 2018 beteiligt sich auch Coca-Cola Lüneburg an den Pflanzfesten.

Pflanzfest steigt am 6. November

Für den 15. LZ-Blätterwald bei Ventschau/Nahrendorf werden wieder Baumpaten gesucht: Wer möchte, kann vorab fünf Euro pro Baumsetzling spenden. Die jungen Laubbäume werden dann beim Pflanzfest am Sonntag, 6. Dezember, ab 12 Uhr von der Gemeinschaft eingepflanzt. Auf der Fläche werden die Baumpaten in Gruppen eingeteilt und von Experten angeleitet. Interessierte Teilnehmer bringen bitte ihre Spaten sowie gute Laune mit. Für den Rest wird gesorgt. Nach getaner Gemeinschaftsarbeit lockt in der Nähe der Martini-Markt in Dahlenburg zum Verweilen, der ebenfalls an dem ersten November-Wochenende stattfindet.

Von Dennis Thomas