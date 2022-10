Diebe bohren Tank an und stehlen Benzin

50 Liter Benzin, 1500 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines nicht ganz alltäglichen Diebstahls.

Lüneburg/Seevetal. Die Akten dürften sich stapeln: Immer wieder musste auch die Polizei in der Region Lüneburg in den vergangenen Wochen und Monaten ermitteln, weil unbekannte Täter Treibstoff abgezapft hatten – vor allem aus Baufahrzeugen. Doch dieser Fall ist nicht ganz alltäglich: Unbekannte haben sich am Sonntag, den 9. Oktober auf einem Pendlerparkplatz an der A7 nahe Seevetal/Ramelsloh an einem abgestellten VW T-Roc zu schaffen gemacht.

Polizei bittet um Mithilfe

In der Zeit zwischen 12.40 und 17.20 Uhr bohrten sie Täter durch das Blech in den Tank des Wagens und zapften so rund 50 Liter Kraftstoff ab. Ein Zeuge hatte gegen 17.20 Uhr starken Benzingeruch bemerkt und das Loch in dem Wagen entdeckt. Die Feuerwehr fing Reste des auslaufenden Kraftstoffes ab. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1500 Euro. Zeugen, denen auf dem Pendlerparkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal zu melden unter (04105) 6200. lz