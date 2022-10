Keine Maskenpflicht: Irritationen ohne Folgen für die Wahl?

Die Unklarheiten rund um die Maskenpflicht-Irritationen in Wahllokalen haben keine Folgen für die Wahlen gehabt – davon geht die Stadtverwaltung nach bisherigem Stand aus.

Lüneburg. Am Wahltag hatte es Irritationen gegeben: In einigen Wahllokalen war auf eine Maskenpflicht hingewiesen worden. In Oedeme etwa wurden Wähler abgewiesen, einige gingen nach Hause und kamen mit Maske wieder. „Das Wahlrecht ist als Grundrecht höher zu bewerten als das Hausrecht der Stadt. Somit kann es in Wahllokalen keine Maskenpflicht geben“, hatte Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch noch am Wahltag betont.

Am Montag teilte die Pressestelle der Stadt dann auf LZ-Anfrage mit: „Zu den Unklarheiten über das Tragen einer Maske bei der Wahl stehen wir im Austausch mit der Landeswahlleitung.“ Und weiter: „Nach jetzigem Stand gehen wir nicht davon aus, dass diese Unklarheiten Folgen für die Wahl haben.“ Unabhängig davon danke die Stadt den Wahlhelfern, die in der Pandemie diesen Dienst übernommen haben. Ihnen gelte große Wertschätzung, denn „ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre es unmöglich gewesen, die Landtagswahl in der Hansestadt zu stemmen“. lz