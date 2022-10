Welches ist das richtige Ehrenamt für mich?

Ob Katzen kuscheln, Senioren zuhören oder die Natur schützen - ein Ehrenamt bringt Spaß und stiftet Sinn. Hier gibt es einige Tipps in Lüneburg und Hamburg.

Für Sportbegeisterte

Die Organisation Bike Bridge möchte mithilfe des Fahrrads eine Brücke zwischen Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und Menschen aus der lokalen Bevölkerung bauen. Fahrradkurse und regelmäßige Ausflüge stärken die Mobilität von geflüchteten Frauen und schaffen Unabhängigkeit. Bike Bridge Hamburg findet man bei Instagram: @bikebridgehamburg.

Für Tierliebhaber

Mit Katzen kuscheln, Hunden eine Freude bereiten und kleine Tierkinder aufpäppeln: Das Lüneburger Tierheim sucht jederzeit nach ehrenamtlichen Helfern, die vor allem bei der Tierbetreuung unterstützen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Teil des Social Media Teams zu werden. Mehr Informationen auf der Website des Tierschutzvereins Lüneburg oder per Mail: info@tierschutzverein-lueneburg.de.

Für Umweltaktivisten

Egal, ob mit oder ohne Fachwissen – beim BUND Lüneburg sind alle Umweltfreunde willkommen. Neben der Mitarbeiter in verschiedenen Projekten gibt es die Möglichkeit mit Gleichgesinnnten in Kontakt zu treten. Dabei steht der Naturschutz an erster Stelle. Wer Lust hat mitzumachen und eigene Ideen einzubringen, schreibt an: info@bund-elbe-heide.de

Für Kulturfreunde

Seit über 10 Jahren setzt sich der Verein KulturLeben Hamburg für kostenlose, erlebbare Kultur ein. Durch Spenden können einkommensschwache Hamburger die kulturellen Vorzüge der Stadt genießen. So können unter anderem Senioren, Kinder und Asylbewerber am öffentlichen Leben teilhaben. Der Verein sucht nach ehrenamtlichen Helfern für die Ticketvermittlung, die Öffentlichkeitsarbeit und andere Aufgaben. Mehr unter: info@kulturleben-hamburg.de

Für Zahlenversteher

Wenn du Spaß am Umgang mit Zahlen hast und dein Wissen mit anderen teilen möchtest, ist dieses Ehrenamt perfekt: Bei dem Kids Welcome e.V. werden Nachhilfelehrer für Flüchtlingskinder gesucht. Matheaufgaben und sollten die Freiwilligen daher nicht abschrecken. Der Kids Welcome e.V. ist in ganz Hamburg vertreten und sucht zusammen mit den Ehrenamtlichen eine passende Stelle aus. Interessierte melden sich unter: info@kids-welcome.org.

Für Bücherwürmer

Mit Büchern helfen – so lautet die Mission von Aktion Buch in Hamburg. Der Verein sammelt alte Bücher in gutem Zustand und leitet sie an öffentliche Einrichtungen weiter, denen häufig die finanziellen Mittel zur Anschaffung von Büchern fehlen, zum Beispiel Schulen oder Senioreneinrichtungen. Die Sortierung der gespendeten Bücher übernehmen Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Infos: post@aktion-buch.de.

Für Feinschmecker

Essen verbindet auf mehreren Ebenen – man lernt neue Gerichte kennen, kann andere Kultur erleben und tauscht sich aus. Das ist das Konzept des Vereins „Über den Tellerrand kochen“. Hobbyköche übernehmen ehrenamtlich die Leitung der Kochevents. Wer Lust auf neue Menschen, Kulturen und Sprachen hat, ist willkommen. Bei Interesse: lueneburg@ueberdentellerrand.org.

Für Brettspiel-Enthusiasten

Gegen Einsamkeit im Alter: Viele Seniorenheime und Vereine in und um Lüneburg suchen Ehrenamtliche für eine Eins-zu-eins-Betreuung von Senioren. Zu den Aufgaben gehören das gemeinsame Zeitverbringen und Zuhören. Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. steht bei der Vermittlung eines Tandems unterstützend beiseite.

Mehr Ideen gibt es beim Mitwirk-O-Mat auf luenepedia.de.

Von Anna Lemke