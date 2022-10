Fahrräder für Sumte

Eine Tour durch Norddeutschland haben die rund 100 Räder hinter sich, die vor Kurzem in der Notunterkunft in Sumte angekommen sind. Denn in ihrem ersten Leben waren sie Leihräder für Touristen auf der Insel Langeoog.

Lüneburg. Mit dem Rad neue Freiheiten erleben: Räder, die ursprünglich als Mieträder für Touristen auf der Insel Langeoog unterwegs waren, stehen künftig den Menschen in der Notunterkunft des Landkreises Lüneburg in Sumte zur Verfügung. Mitte September kam die erste Lieferung, am vergangenen Wochenende folgten weitere 50 Drahtesel. Die Spende geht auf eine private Initiative zurück, den Transport von Langeoog bis nach Sumte übernahm Kreistagsabgeordnete Inge Voltmann-Hummes. Die Räder will der Landkreis Lüneburg als Betreiber der Unterkunft auch für ein Verkehrsschul-Angebot an die Geflüchteten einsetzen, damit Kinder und Erwachsene sicherer im Straßenverkehr unterwegs sind.

Jede Menge Ersatzteile und Zubehör

Das Interesse an den Second-Hand-Rädern war groß: Direkt nach der Lieferung wurden viele Kinder und Erwachsene aus der Einrichtung auf die neue Lieferung aufmerksam und wollten prompt einen Blick erhaschen. Nachdem die Fahrräder alle vom Lkw geräumt waren, wurden sie auf Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Im Anschluss konnten sich die ersten Bewohnerinnen und Bewohner über ein neues Rad freuen, mit dem sie zukünftig die Region erkunden können. „Dass die Räder so gut ankommen, freut mich sehr“, berichtet Christopher Schäfer vom Landkreis Lüneburg. „Durch die Spende und das private Engagement, das auch Fahrradkurse umfasst, können wir den Menschen hier wieder neue Möglichkeiten bieten“, führt der Fachgebietsleiter für die Unterkunft in Sumte aus.

Zusätzlich zu den Fahrrädern kamen auch jede Menge Ersatzteile und Zubehör mit. Dadurch lassen sich in Zukunft Räder in der eigenen Werkstatt reparieren und warten. Die Geflüchteten, die in Sumte eine erste sichere Anlaufstelle im Landkreis Lüneburg finden, sind dank der Zweiräder unabhängiger und mobiler: „Eine Fahrt zum Einkaufen von Lebensmitteln und Kleidung nach Neuhaus oder Bleckede lässt sich mit dem Rad schnell und selbstständig erledigen“, so Christopher Schäfer. lz

Weitere Informationen und wie Interessierte helfen können unter www.landkreis-lueneburg.de/ukraine.