LZ-Blätterwald: Hier wachsen unsere Bäume in die Höhe

Die Bäume vergangener Pflanzfeste gedeihen wie in Kirchgellersen prächtig, davon haben sich jetzt langjährige Unterstützer überzeugt. Der nächste "LZ-Blätterwald" steht in den Startlöchern. Los geht es am 6. November.

Kirchgellersen/Ventschau. „Gemeinsam pflanzen wir neue Werte und liefern ein Beispiel dafür, dass Umweltschutz schon vor der Haustür anfängt." So hatte es die damalige Kirchgellerser Bürgermeisterin Ursula Freitag zusammengefasst. Zuvor waren 387 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch viele Familien mit Kindern, dem Aufruf der LZ in den Wald gefolgt. Im Forst der Kirchengemeinde Kirchgellersen wurden an dem Tag rund 12.000 junge Baumsetzlinge gepflanzt, später erhöhte sich die Zahl im Zuge weiterer Spenden auf mehr als 19.300. Grundschüler, die daran teilnahmen, stehen heute wahrscheinlich im Berufsleben oder absolvieren ein Studium. Denn der LZ-Blätterwald in Kirchgellersen ist heute zwölf Jahre alt. Und er gedeiht prächtig, davon haben sich jetzt langjährige Unterstützer des Umweltprojekts überzeugt.

Im Sinne nachfolgender Generationen

Der Kirchwald bei Kirchgellersen, am Ende des Wappenhorner Wegs, hat selbst fast etwas Sakrales: Wie die Pfeiler einer weiträumigen Kathedrale ragen alte Buchen majestätisch in den Himmel und der Sonnenschein, der durch das Blätterwerk dringt, taucht die Umgebung in ein grünliches Licht. Und am Rand erhebt sich eine mehrere Meter hohe grüne Wand aus zahlreichen jungen Buchen bis Bergahorn. Der LZ-Blätterwald von 2010 gedeiht. "Wahnsinn", entfährt es bei dem kürzlichen Waldbesuch auch Thomas Perczynski, einer der drei Geschäftsführer der Lüneburger Traditionsfirma DBL W. Marwitz Textilpflege, die den LZ-Blätterwald seit nunmehr 15 Jahren finanziell unterstützt. "Das sieht toll aus", sagt Geschäftsführerin Katrin Perczynski. Auch Klaus Bockelmann vom langjährigen Projektpartner Bockelmann-Holz zeigt sich beeindruckt: "Die Neuanpflanzungen haben sich fantastisch entwickelt, auch im Sinne nachfolgender Generationen."

Bisher mehr als 93.000 Bäume gepflanzt

Seit 2007 ruft die LZ gemeinsam mit dem Umweltverein Trinkwasserwald regelmäßig ihre Leserinnen und Leser auf, für Baumpatenschaften zu spenden und die Setzlinge bei gemeinsamen Pflanzfesten in die Erde zu bringen. Insgesamt wurde bei nunmehr 14 Pflanzfesten von Reppenstedt über Amelinghausen bis Mechtersen, Barendorf oder Boltersen mehr als 93.000 junge Laubbäume gepflanzt, um beispielsweise alte Nadelwaldmonokulturen in klimatolerante Laubmischwälder umzubauen, für mehr Artenvielfalt und zur Förderung der Grundwasserregeneration. Seit 2018 unterstützt auch Coca-Cola Lüneburg das bürgerschaftliche Umweltprojekt. Mit Blick auf das nächste Pflanzfest "LZ-Blätterwald" hat zudem Marwitz-Geschäftsführer Dirk Hischemöller der Ehrgeiz gepackt: "Ich hoffe, dass wir die magische Grenze von 100.000 gespendeten Bäumen brechen werden."

Der nächste LZ-Blätterwald soll im Ostkreis an der Gemeindegrenze zwischen Nahrendorf und Tosterglope bei den Ventschauer Teichen entstehen, Anfahrt über den Barnbecker Weg in Ventschau (LZ berichtete). Start ist am Sonntag, 6. November, um 12 Uhr. Auch dann können sich wieder Vereine, Firmen und Familien mit Kindern beteiligen, beispielsweise wie einst in Melbeck, Bleckede oder Kirchgellersen.

Von Dennis Thomas