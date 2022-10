Info-Abend zur geplanten Notunterkunft im Hanseviertel

Anwohner und Nutzer der Sporthallen im Hanseviertel können sich vor Ort über die geplanten Notunterkünfte informieren. Die Stadtverwaltung lädt Interessierte am 14. November in die Halle 28 an der Lübecker Straße ein.

Lüneburg. Die Sporthallen im Hanseviertel werden, wie berichtet, zu Notunterkünften für Geflüchtete umgebaut. Zunächst wird die Halle 28 der ehemaligen Schlieffen-Kaserne etwa mit Beginn der Herbstferien aus der Sportnutzung genommen und so eingerichtet, dass voraussichtlich die ersten Hilfesuchenden dort unterkommen können. Etwas später starten die Vorbereitungen für die benachbarte Halle 27. Damit sich vor allem Anwohner und Nutzergruppen, aber auch andere Interessierte über die geplante Notunterkunft aus erster Hand informieren können, bietet die städtische Verwaltung einen Informations-Abend an: Montag, 14. November, 19 Uhr, vor Ort in der Halle 28 an der Lübecker Straße. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 9. November, erforderlich, und zwar per Mail an stadt@lueneburg.de unter Angabe von Name, Telefonnummer, Adresse und dem Stichwort "Notunterkunft Hanseviertel". Sollte die Anzahl der Sitzplätze nicht ausreichen, wird die Stadt Interessierten aus der Nachbarschaft Vorrang einräumen – die Betroffenen bekommen dann nochmal Bescheid. lz