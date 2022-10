Impftermine mit Dolmetschern: Aufklärung in der Muttersprache

Nicht nur die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu, auch andere Krankheiten, gegen die man sich mit einer Impfung schützen kann, wie Masern, Röteln und Mumps sind auf dem Vormarsch. Damit Sprachprobleme nicht zu einer unüberwindbaren Hürde werden, bietet das Gesundheitsamt Impftermine mit Dolmetschern im Glockenhaus an.

Lüneburg. Die Infektionszahlen bei Corona, Masern, Mumps und Röteln steigen. Daher bietet das Gesundheitsamt des Landkreises Lüneburg am Montag, 24. Oktober, einen Sonderimpftermin im Glockenhaus an. Von 8 bis 17 Uhr gibt es sowohl die Erst- als auch die Auffrischungsimpfungen mit den Corona-Impfstoffen und Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln. Eingeladen sind alle ab fünf Jahren. Das Besondere: Es gibt Übersetzungen für Menschen mit verschiedenen Muttersprachen. So sind Dolmetscher explizit für Arabisch, Dari, Kurdisch, Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Paschtu und Ukrainisch vor Ort.

Sprache schafft Vertrauensbasis

„Wir legen großen Wert darauf, Interessierte gut zu beraten und alle Fragen zu klären“, erläutert Joschka Schiller, Koordinator der Impfteams. „Das Gespräch in der Muttersprache ist für uns daher besonders hilfreich. Wir können die Impfung erklären und gezielt nach den gesundheitlichen Bedürfnissen fragen. Außerdem schafft die Sprache eine Vertrauensbasis.“ Ins Leben gerufen hat die Aktion Karin Kuntze vom Bildungs- und Integrationsbüro des Landkreises: „Wir möchten gern Neubürger aus allen möglichen Ländern erreichen." Ihre Bitte: "Geben Sie die Info in Ihrer Nachbarschaft, im Kindergarten oder Verein weiter.“ Die Sonder-Impfaktion findet in den Herbstferien statt. So haben Eltern die Gelegenheit, entspannt unabhängig vom Stundenplan auch ihre Kinder mitzubringen.

Die Impfungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es sind alle gängigen Impfstoffe gegen das Coronavirus – auch die neuen, adaptierten Impfstoffe gegen die BA4-Variante sowie die BA5-Variante – und die Kombi-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) verfügbar. Wer vorbeikommen möchte, sollte insgesamt 20 Minuten für Impfung plus Wartezeit einplanen. Gut ist, einen Ausweis und einen Impfpass mitzubringen. lz

Informationen in verschiedenen Sprachen zum Coronavirus gibt es unter www.corona.landkreis-lueneburg.de/sprachen