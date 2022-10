Vogelgrippe bei Schwan nachgewiesen

Nach einem Fall von Geflügelpest in Scharnebeck weist das Veterinäramt auf eine mögliche Aufstallpflicht hin.

Lüneburg. Das Veterinäramt des Landkreises Lüneburg ruft alle Geflügelhalter dazu auf, sich auf eine mögliche Stallpflicht für Huhn, Ente und Gans vorzubereiten. Der Grund: In der vergangenen Woche wurde das Vogelgrippe-Virus (HPAI-Virus) bei einem Schwan in der Samtgemeinde Scharnebeck nachgewiesen. Bereits seit Juli dieses Jahres gab es in Niedersachsen zahlreiche Fälle – eine Besonderheit, denn normalerweise gehen die Infektionen über Frühjahr und Sommer zurück. Zuletzt wurde das Virus der Geflügelpest (HPAIV H5N1) am Dienstag in einem Putenmastbestand im Landkreis Emsland nachgewiesen.

Was in den vergangenen Wintern oft galt, könnte bald im Landkreis Lüneburg wieder Realität werden: „Eine Aufstallpflicht gibt es zwar noch nicht, eine Anordnung dazu ist in den nächsten Tagen aber durchaus möglich“, lässt Jochen Gronholz vom Veterinäramt durchblicken. „Wir weisen die Geflügelhalter bereits jetzt darauf hin, dass sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten.“ Denn das Veterinäramt vermutet, dass die Geflügelpest über Enten und Gänse aus Skandinavien auch schnell wieder im Landkreis Lüneburg landen kann.

Anzeigepflichtige Tierseuche

Zum Schutz der eigenen Vögel sollten Tierhalter dementsprechend die schon jetzt geltenden Bio-Sicherheitsmaßnahmen strikt einhalten. Dazu gehört auch, das eigene Geflügel beim Veterinäramt und bei der Tierseuchenkasse zu registrieren. „Das geschieht natürlich besonders im Eigeninteresse der Halter. Denn die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche“, sagt Gronholz. Das Virus könne bei infizierten Vögeln zu schweren Erkrankungen und massenhaftem Verenden führen.

Für die Halter von Geflügel gilt also: Die Tiere dürfen nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden. Außerdem darf kein Oberflächenwasser für das Tränken genutzt werden, wenn auch Wildvögel Zugang zu der Wasserfläche haben. Auch Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen das Geflügel in Berührung kommt, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden.

Keinesfalls mit bloßen Händen anfassen

Wer tote Greifvögel, Enten, Gänse, Graureiher, Störche, Eulen (Uhus), Schwäne, Möwen, Elstern, Taucher (z.B. Haubentaucher), Kormorane, Kiebitze, Kampfläufer, Regenpfeifer, Wildhühner (z. B. Blässhühner) oder Uferschnepfen entdeckt, sollte dies dem Veterinäramt melden und zwar per E-Mail unter veterinaeramt@landkreis-lueneburg.de oder telefonisch unter (04131) 261413. Wer ein verendetes Tier findet, sollte es keinesfalls mit bloßen Händen anfassen, mahnt der Experte. lz

Informationen zur Geflügelpest gibt es auch unter www.landkreis-lueneburg.de/gefluegelpest.