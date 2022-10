Der ADFC Fahrradklimatest wird alle zwei Jahre vom Bundesverband mittels Online-Umfrage durchgeführt. Der diesjährige Schwerpunkt der Analyse soll auf dem ländlichen Raum liegen.

Lüneburg. Der Fahrradschnellweg nach Hamburg gilt als Leuchtturmprojekt. Dunkle Flecken gibt es dagegen in der restlichen Fahrradweg-Infrastruktur im Landkreis Lüneburg. Einige Wege fehlen, andere sind mittlerweile oder immer noch in einem miserablen Zustand. Das führt immer wieder zu scharfer Kritik und Diskussionen. „Die erste Radverkehrskonferenz des Landkreises war ein deutliches Zeichen, dass der Landkreis die Sicherheit und den Komfort für Radfahrer verbessern will“, teilte der ADFC-Kreisverband Lüneburg mit. So wolle Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch unter anderem den Fahrradstraßenring weiter umsetzen.

Starker Autoverkehr und fehlende Radwege

Der ADFC begrüßt das Engagement beider Verwaltungen, erkennt aber flächendeckend großen Handlungsbedarf, um das Fahrrad als sicheres und umweltfreundliches Verkehrsmittel für alle Bevölkerungsgruppen zu fördern. Kinder und Jugendliche seien vor allem auf sichere Wege angewiesen, wenn sie selbstständig mobil sein sollen. Für ältere Menschen ist das Fahrrad früher ein gängiges Verkehrsmittel gewesen. Heute fühlen sie sich durch den starken Autoverkehr und schlechte oder fehlende Radwege nicht mehr sicher genug, um am Radverkehr teilzuhaben. Wo genau die Defizite liegen, deckt der ADFC Fahrradklimatest auf, der alle zwei Jahre vom Bundesverband mittels Online-Umfrage durchgeführt wird. Allerdings ist die Teilnahme bisher überschaubar. Deshalb hat nun der Kreisverband erneut appelliert, an der Umfrage teilzunehmen.

Fahrradklimatest fragt nach der Radwegequalität

Der diesjährige Schwerpunkt der Analyse soll auf dem ­ländlichen Raum liegen. Jetzt, kurz nach der Halbzeit des ­Befragungszeitraums, haben ­allerdings nur in der Hansestadt ausreichend Radfahrende teilgenommen, um in die ­Auswertung zu gelangen. In fast allen Gemeinden beziehungsweise der Stadt Bleckede ist bisher erst eine einstellige Zahl an Fragebögen ausgefüllt worden. Adendorf (27) und ­Reppenstedt (16) haben zumindest zweistellige Teilnehmerzahlen, aber auch dort reicht das nicht für eine Auswertung. Dafür sind pro Gemeinde mindestens 50 Fragebögen digital auszufüllen.

Auch für die Stadt- und Landkreisverwaltung ist ein breites Meinungsbild ein wichtiger Indikator, wie sich die Radverkehrssituation aus Sicht der Nutzer darstellt. Der Fahrradklimatest fragt nach der Radwegequalität, der gefühlten Sicherheit, nach Abstellmöglichkeiten, nach Mitnahmemöglichkeiten im ÖPNV oder auch der Diebstahlhäufigkeit. Die Teilnahme ist noch bis zum 30. November unter https://fahrradklima-test.adfc.de/ möglich. lz