Die Kosten für Lebensmittel, Heizung oder Strom steigen – für viele Menschen stellt das ein großes Problem dar. Hilfe kann da der Gute Nachbar leisten, die Aktion von Wohlfahrtsverbänden und Landeszeitung - allerdings nur, wenn genügend Spenden zusammenkommen.

Lüneburg. Schon seit 64 Jahren unterstützt die Hilfsaktion Guter Nachbar Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg, die unverschuldet in Not geraten sind. In Zeiten, in denen die Kosten, ob für Lebensmittel oder andere Einkäufe, ob für Heizung, Strom oder Wasser, rasant gestiegen sind, ist diese Hilfe nötiger denn je. Traditionell vor allem in der Zeit vor Weihnachten ruft der Gute Nachbar zu Spenden auf, um auch in den kommenden Monaten weiter da helfen zu können, wo es nötig ist.

Grundlage für die Arbeit sind die zahlreichen Spenden, die das ganze Jahr über auf dem Konto des Guten Nachbarn eingehen. Zuletzt waren im Geschäftsjahr 2021/2022 stolze 133.504,42 Euro zusammengekommen – eines der besten Ergebnisse in der Geschichte des Guten Nachbarn. Dies war umso erstaunlicher, als zahlreiche Aktionen, deren Erlöse in den Vorjahren an Guten Nachbarn geflossen waren, auch im zurückliegenden Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren.

"Jeder Euro zählt"

Ein Motto des Guten Nachbarn lautet: „Jeder Euro zählt“, denn obwohl sich die Verantwortlichen immer wieder über große Spenden von Firmen, nach Jubiläen oder nach Benefizveranstaltungen freuen, sorgen die zahlreichen Einzelspenden über das Jahr immer wieder für den Löwenanteil des Spendenaufkommens.

Auch in den zurückliegenden Wochen war die Hilfe des Guten Nachbarn in den Beratungsstunden der beteiligten Organisationen der freien Wohlfahrtspflege gefragt. Etwa bei der Arbeiterwohlfahrt, deren Mitarbeiterin Zuzana Valickova als Nachfolgerin von Holger Hennig (Diakonie) für ein Jahr den Vorsitz des Guten Nachbarn übernommen hat.

Guter Nachbar wird nötiger denn je

Valickova berichtet von einer alten Dame, deren Geld nicht mehr für die Zuzahlung dringend benötigter Medikamente reichte. Und sie erinnert sich an die Eltern, denen es durch die Hilfe des Guten Nachbarn ermöglicht wurde, bei ihrem Kind zu bleiben, das in einer Hamburger Klinik behandelt wurde. Die Unterstützung bei hohen Stromrechnungen ist Alltag in der Arbeit der Beraterinnen und Berater.

„Wir spüren, dass der Bedarf an Hilfe steigt, dass die Beratungen immer intensiver werden“, erklärt Valickova. Und Christian von Stern, Geschäftsführer des Medienhauses Lüneburg, sagt: "Wir müssen davon ausgehen, dass künftig noch mehr Notlagen auftreten, dass die Arbeit des Guten Nachbarn nötiger sein wird als je zuvor."

Hilfe für mehr als 3000 Menschen

Dabei gilt in allen Beratungen weiter der Grundsatz: Vor jeder finanziellen Hilfe durch den Guten Nachbarn steht die individuelle und qualifizierte Beratung durch die Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen. Die Hilfe beim Bewältigen von Gesetzen, Paragrafen und Bestimmungen, beim Ausfüllen von Formularen oder dem Stellen von Anträgen nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. „Die Beratung soll den Hilfesuchenden Wege aufzeigen, sich selbst zu helfen“, erklärt Zuzana Valickova.

Mit den eingegangenen Spenden konnte der Gute Nachbar im vergangenen Geschäftsjahr in 1397 Fällen Hilfebedürftige unterstützen, Hilfe gab es so für 3052 Personen in Hansestadt und Landkreis, die sich an einen der fünf Verbände der freien Wohlfahrtspflege gewandt hatten, die seit 1958 beim Guten Nachbarn zusammenarbeiten.

Diese Organisationen gehören zu der Aktion "Guter Nachbar"

die Arbeiterwohlfahrt

der Caritasverband

der Paritätische

das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband Lüneburg und Ortsverein Lüneburg-Stadt)

die Diakonie

die Landeszeitung.

Nähere Informationen über die Aktion Guter Nachbar und alle Möglichkeiten zu spenden, gibt es im Internet.

Von Ingo Petersen