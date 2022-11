Feuerwehr befreit Pferd aus dem Schlamm

Ein besonderer Rettungseinsatz forderte die Feuerwehrkräfte am Wochenende in Sudermühlen: Dort gerieten bei einer Schleppjagd Pferd und Reiter in einen Nebenarm des Heideflüsschen „Schmale Aue". Dabei blieb das Tier im schlammigen Untergrund stecken.

Sudermühlen. Das hätte übel ausgehen können: Bei einer großen Schleppjagd in Sudermühlen geriet am Sonnabend ein Reiter mit seinem Pferd in einen Nebenarm des Heideflüsschen „Schmale Aue". Dabei blieb das Tier mit den Hinterläufen im schlammigen Untergrund stecken. Um es aus der misslichen Lage zu befreien, wurden die Feuerwehren aus Egestorf und Sahrendorf/Schätzendorf alarmiert. Bei Temperaturen um null Grad stiegen zwei Feuerwehrleute mit Wathosen in das eisige Wasser. Ihnen und ihren Kollegen gelang es, mit zwei Schläuchen, die sie unter den Körper des Pferdes legten, das Tier wieder ans rettende Ufer ziehen. Durchnässt aber unverletzt hat das Pferd den Ausflug überstanden. Wie die LZ aus dem Hotel Hof Sudermühlen erfuhr, stand der Reiter zwar zunächst unter Schock, blieb aber ebenfalls unverletzt. Der Feuerwehreinsatz wurde nicht nur von einem Tierarzt begleitet, sondern auch von zahlreichen Besuchern der Veranstaltung verfolgt. Von ihnen erhielten die Retter Beifall und viele Dankesworte. lz