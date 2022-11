Von "unschätzbarem Wert": 54 Ehrenamtliche für ihr Engagement geehrt

Es ist eine besondere Auszeichnung: 54 engagierte Bürgerinnen und Bürger wurden am Freitag beim „Tag der Ehrenamtlichen“ von Landrat Jens Böther geehrt. Sie leisten in ihrer Freizeit Einzigartiges für die Gesellschaft – in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Lüneburg. Sie stehen stellvertretend für Tausende in der Region – und leisten in ihrer Freizeit Einzigartiges für die Gesellschaft: 54 engagierte Bürgerinnen und Bürger wurden am Freitag beim „Tag der Ehrenamtlichen“ von Landrat Jens Böther geehrt. Die ausgezeichneten Ehrenamtlichen arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft: in Sportvereinen, Kultureinrichtungen, Sozialläden, Feuerwehr und Katastrophenschutz, bei der Geflüchtetenhilfe, bei Seniorenberatungen, beim Blutspendedienst oder bei der Instrumentenausbildung, im Tierheim, in der Lesehilfe oder in Selbsthilfegruppen. Böther lobt: „Ihr ehrenamtliches Engagement hat einen unschätzbaren Wert für unsere Gesellschaft und ihren Zusammenhalt. Es fördert individuelle Teilhabe, stabile demokratische Strukturen und soziale Bindungen.“ Die Vielfalt an Engagement zeige: Jede und jeder könne etwas für die Gemeinschaft tun und sich einbringen.

Im Einsatz für Kultur, Tradition und Gemeinschaft

„Wenn man etwas gern macht und sieht, dass es sinnvoll ist, investiert man gern auch Stunden und übernimmt Verantwortung“, fasst Carsten Schmidt von der Feuerwehr Bleckede stellvertretend für die Geehrten zusammen. Über seine Tätigkeit sagt er: „Das ist Teamarbeit, man sieht Erfolge. Wir helfen, und was gibt es Schöneres, als nach Hause zu fahren und zu sagen ‚Wir haben Menschen geholfen‘? Das gibt mir viel.“ Antonia Jansen – sie kümmert sich im Tierheim Lüneburg um Hunde und bildet Gassigänger aus – stimmt ihm zu: „Es ist erfüllend zu spüren, dass wir helfen können. Die Tiere sind dankbar, dass wir uns kümmern.“ Ihr mache die Arbeit unheimlich Spaß.

Bewahrung von Kultur und Tradition, aber vor allem Völkerverständigung steht beim Engagement von Nadezhda Kunz, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, im Mittelpunkt: „Unsere Kultur vereint Traditionen, Musik und Tänze aus vielen Regionen – so wie meine Tracht aus ukrainischer Bluse und russischem Kleid besteht“, so Kunz. „Wir haben früher in Kasachstan schon mit allen Traditionen gefeiert. Und auch heute treffen sich in unserem Verein viele Nationalitäten, für uns ist Gemeinschaft selbstverständlich.“

Heute noch wichtiger als vor der Pandemie

Das Engagement vor Ort wird immer wieder stark von überregionalen, bisweilen weltweiten Ereignissen beeinflusst. So warf der Landrat im Rahmen der Feierstunde in der Musikschule Lüneburg einen besonderen Blick auf die Corona-Pandemie: „Noch ist sie nicht vorbei – und viele von Ihnen werden auch in Ihrem Ehrenamt von Auswirkungen betroffen gewesen sein. In der Konsequenz sehen wir heute: Viele freiwillige Tätigkeiten sind jetzt noch wichtiger als vor der Pandemie.“ Da denke er unter anderem an Freizeitangebote und außerschulische Betreuung für Kinder, Schwimm- und Radfahrausbildung, die Betreuung von älteren Menschen. „Das führt uns vor Augen, wie sehr unsere Gesellschaft Sie alle braucht“, sagte Böther.

Und noch eine neue, sehr dringende Aufgabe sei quasi über Nacht hinzugekommen: Viele der Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Regionen der Welt bräuchten Unterstützung für ihren Lebensalltag. Lüneburgs Landrat weiß, dass auch in diesem Bereich viele der Geehrten aktiv sind. Sie geben den Geflüchteten Orientierung in Deutschland, übersetzen oder betreuen Kinder. Böther: „Wir sehen: Dies ist eine wichtige, gesellschaftliche Aufgabe, die uns alle wohl dauerhaft beschäftigen wird.“ lz