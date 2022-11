Erixx-Strecke zwischen Lüneburg und Dannenberg ab Montag voll gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg wird der Zugverkehr bis zum Jahresende eingestellt. Schon ab Sonntagabend (20. November) fährt der Erixx auf der Linie RB32 nicht mehr. Grund sind möglicherweise defekte Betonschwellen. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Dannenberg. Die Bahn überprüft sämtliche Betonschwellen. Dabei hat die DB Netz AG kurzfristig festgestellt, dass auch die Schwellen auf der Strecke Lüneburg – Dannenberg (Ost) möglicherweise bauliche Mängel aufweisen. Deshalb muss der sogenannte Oberbau, zudem auch die Schwellen gehören, inspiziert und entsprechend instandgesetzt werden. Für diese Prüf- und Baumaßnahmen wird die Strecke komplett und bis voraussichtlich zum Jahresende voll gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Erixx GmbH.

Diese Sperrung betrifft die Erixx Linie RB32 Lüneburg – Dannenberg (Ost). Ab Montag, 21. November, fallen deshalb alle Verbindungen auf dieser Strecke aus. Damit der letzte Zug am Sonntag, 20. November, aus Lüneburg in Richtung Dannenberg nicht in die Streckensperrung gerät, fällt bereits am Sonntag der Zug erx 81549 (20:41 Uhr ab Lüneburg) aus.

Schienenersatzverkehr mit Bussen

Für die entfallenden Zugverbindungen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Der Halt in Leitstade wird auf Wietzetze, ein Ortsteil der Stadt Hitzacker verlegt. Der Halt am Bahnhof Göhrde wird über die SEV-Haltestelle Breese abgewickelt.

Der Schienenersatzverkehr ist den Angaben zufolge so ausgelegt, dass in Lüneburg der zeitliche Anschluss zu den Metronom- Zügen nach Hamburg besteht. Die Erixx GmbH rät, deutlich mehr Zeit einzuplanen und sich www.bahn.de oder in der DB Navigator App über die aktuellen Reisemöglichkeiten zu informieren.

Die Busse des SEV halten an folgenden Haltestellen: