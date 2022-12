Adventsgottesdienst mit Star-Besetzung in Artlenburg

"Neues tun und wagen", das versucht Pastor Wolfhardt Knigge mit seinem etwas anderen Adventsgottesdienst am 4. Dezember in Artlenburg. Warum das Programm mit Popsongs und unterhaltsamen Geschichten ein Erfolg für die Gemeinde werden könnte und welche Stars dazu beitragen werden.

Artlenburg. "Wir haben vor, die Kirche zu füllen", verspricht Wolfhardt Knigge, Pastor der St. Nicolai Kirche in Artlenburg. Erreichen will er das mit einem schwungvollen wie besinnlichen Gottesdienst im Zeichen der neuen Veranstaltung "Advent bei uns... mal anders" – mit dabei sind Entertainment-Urgestein Raimund Osternack, Plattdüütsch-Star Bubi Twesten und Sängerin Daniyella.

Als er seine Idee dem Kirchenvorstand vorstellt, bekommt er ein skeptisches: "Das haben wir ja noch nie gemacht" zurück, erzählt Knigge. Doch der Pastor lässt nicht locker – das Konzept wird genehmigt. Gemeinsam mit Raimund Osternack, langjähriges Band- als auch Gründungsmitglied der "Raimondos", gestaltet er nun am 4. Dezember um 10 Uhr erstmals einen "etwas anderen Gottesdienst". "Die großen Kirchen in Lüneburg bieten viele klassische Angebote an. Als kleine Gemeinde brauchen wir gar nicht erst versuchen, das zu kopieren. Deshalb gibt es bei uns jetzt ‘Advent bei uns... mal anders’", erklärt der Pastor.

Buntes Programm in Artlenburg: Pop-Songs und unterhaltsame Geschichten

Es wird aus voller Seele gesungen und musiziert, zusätzlich ist das Programm gespickt mit Geschichten, Anekdoten und kleinen theologischen Einschüben. "Musik und Verkündigung", nennt Knigge das.

Die Idee für das Event stammt von Raimund Osternack: Seit Jahren feiert der Musikus mit seinen alternativen Adventsveranstaltungen in der St. Petri Kirche in Bergedorf Erfolge, jetzt möchte er die Artlenburger begeistern. "Ich habe mit der St. Nicolai Kirche eine enge Verbindung", verrät er, heiratete dort 1967 seine Frau und ist seitdem regelmäßiger Gast im Gotteshaus.

Anfang des Jahres bot er deshalb Pastor Wolfhardt Knigge eine Zusammenarbeit an. "Wir waren uns beide sofort sympathisch, haben uns schnell schätzen gelernt", erinnert sich Osternack. Für "Advent bei uns... mal anders" erarbeitete er ein individuelles Konzept, kann sogar die norddeutsche Showgröße Bubi Twesten für sich gewinnen. "Bubi Twesten hat sofort spontan zugesagt und unsere Sängerin Daniyella fliegt extra aus Spanien ein", freut sich 76-jährige Künstler.

Mit dem Programm Menschen erreichen, die "nicht häufig in Gottesdienst gehen"

"Das war ein Angebot wie auf dem Silbertablett", bestätigt Knigge, hofft mit dem bunten Programm Menschen zu erreichen, "die nicht so häufig in den Gottesdienst kommen oder keinen Draht mehr zur Kirche finden". Die Kirche müsse öfter den Mut haben, Menschen mal anders zu begegnen, meint er: "Wenn das Forum Kirche positiv erlebt werden soll, muss ich Neues tun und wagen."

Zu Spitzenzeiten säßen etwa 125 Menschen in seinen Gottesdiensten, an "Saure-Gurken-Sonntagen" nur bis zu 25. Am 2. Advent hofft Knigge auf etwa 400 Besucher: "Das wäre unser Maximum." Eintritt soll das Event nicht kosten. "Wir bitten nur um eine Spende am Ausgang", ergänzt Knigge. Wird das etwa einstündige Event gut angenommen, hoffen Knigge und Osternack auf eine Fortsetzung.

Von Clara Dembinski