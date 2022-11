Zeitreise im Freilichtmuseum am Kiekeberg: Das erwartet Besucher

Die „Königsberger Straße“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg wächst weiter. Jetzt ist eine neue Ladenzeile eröffnet, die Besucher in die 1960er-Jahre entführt.

Ehestorf. Ach wie schnöde ist doch das Einkaufen heute geworden: Wer in die neue Geschäftswelt mit sechs Läden in der „Königsberger Straße“ des Kiekeberg-Museums in Ehestorf eintaucht, die gerade eröffnet wurde, der reist damit auch gleich mitten in die 60er-Jahre.

Das Wirtschaftswunder wirkte wunderbar, Kühlschränke, Radios, Fotoapparate und Fernsehgeräte waren erschwinglich und begehrt, der Konsum kannte keine Grenzen.

Fünf Jahre Material für die Ladenzeile gesammelt

Knapp fünf Jahren lang haben Projektleiterin Zofia Dorda und ihr Kuratorente am Material für die Ladenzeile gesammelt, die in der „Königsberger Straße“ einen Querschnitt aus den 60er-Jahren abbildet. Die Reihe beginnt mit der „Adler Drogerie“, die einst in Trittau im Kreis Stormarn betrieben wurde.

Es folgen die „Zahnarztpraxis Dr. Chrobok“ aus Stade, die „Schlachterei Rötting“ aus Bremervörde, das Textilgeschäft „Gründahl“ aus Jork und ein Elektroladen als Nachbildung eines damals typischen Geschäfts. Hinzu kommt das Geschäft „Foto Böhmer/Foto Kofler“ das in Winsen beheimatet war.

Großes Lob an die Kuratorin

Im Kiekeberg-Museum hat sich auch Bernd Kofler seinen ehemaligen Laden angesehen. 1975 hatte der heute 79-Jährige das Fotogeschäft von Johann Böhmer übernommen. In seinem nachgebildeten Laden findet sich der 79-Jährige auf Anhieb wieder zurecht. „Den Tresen habt ihr toll wieder hinbekommen“, lobt er Kuratorin Nicole Naumann und streicht dabei mit der Hand über das dunkle Holz.

Auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, wie die Kasse funktioniert. Zum einen gibt es an der Schublade mehrere Tasten, aber nur eine öffnet die Kasse. Eine Sicherheitsvariante, die man einstellen konnte, aber: „Wir haben immer nur die ganz rechte Taste genutzt“, gibt Kofler zu.

Eine Kasse für Mogler

Nun sprudeln die Ankedoten aus dem 79-Jährigen heraus. So habe die Kasse zwar eine Bonrolle gehabt, aber den Bon selbst füllte man mit Kugelschreiber aus. „Nicht jeder wollte damals eine Quittung, da war das ein Vorteil.“

Kofler findet es daher auch nur konsequent, dass der Hersteller der Kasse Mogler hieß. „Mit der konnte man eben gut mogeln“, so der Winsener. Es gab aber auch Verlustgeschäfte, etwa bei Hochzeiten. Da lag dann eine Liste aus, auf der sich jeder eintragen konnte, der ein Foto von der Hochzeit bestellen wollte.

Die wurden dann per Post und mit Zahlkarte von Kofler versandt, der Rücklauf aber ließ zu wünschen übrig. Und auch ein Dorf im Landkreis habe eine auffällig maue Zahlungsmoral bewiesen. Koflers Erklärung: „Da sind zu viele Hamburger zugezogen.“

Geruch weckt Erinnerungen

Die Ladenzeile mit dem damals zeitgemäßen Klinker, die im Freilichtmuseum zu sehen ist, gibt es tatsächlich. Das Gebäude entstand 1961 in Meckelfeld im Appenstedter Weg und beherbergt heute unter anderem einen Imbiss und eine Reinigung. Anfang der 60er-Jahre erlebte insbesondere Meckelfeld einen enormen Aufschwung. Aus dem Dorf direkt an der Hamburger Stadtgrenze wurde ein Städtchen.

Nadja Weippert brachte das Gefühl dieser Zeit auf den Punkt: „Beim Geruch in der Drogerie werden wieder Erinnerungen wach.“ Beim Anblick der Ausstattung in der Zahnarzt-Praxis sei sie allerdings froh über die erfolgte medizinische Entwicklung.

Freilichtmuseum am Kiekeberg zeigt Nachkriegszeit

„Wir stellen dar, wie Einheimische, aber auch Neubürger die Aufbauzeit erlebten. In der Nachkriegszeit gab es, auch durch Flüchtlinge und Vertriebene, viele neue Impulse, die insbesondere auf dem Land einen Prozess der kulturellen und wirtschaftlichen Modernisierung anstießen“, sagt Museumsdirektor Stefan Zimmermann über das Projekt „Königsberger Straße“.

Dazu gehören neben der Ladenzeile und der Tankstelle auch ein Flüchtlings-Siedlungshaus, ein Siedlungsdoppelhaus und das sogenannte Quelle-Fertighaus, das übrigens zuvor ebenfalls in Winsen stand.

Von Björn Hansen