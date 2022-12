Ein ganzer Lkw voller Leckereien wird Mitte Dezember in die Ukraine fahren. An Bord hat er 740 Pakete aus Lüneburg – gepackt von Schülerinnen und Schülern des Johanneums. Wie die Kooperation mit der Stiftung Hof Schlüter zustande kam, was das beste Teil im Päckchen ist und an wen genau die Pakete gehen, lesen Sie hier.

Lüneburg. Sie haben ordentlich mit angepackt: rund 20 Schülerinnen und Schüler des Johanneums aus sechs Klassen sind am Montag unter die Akkordarbeiter gegangen und haben auf dem Hof Schlüter in Lüneburg 74o Weihnachtspakete mit Schokolade, Weingummi und Chips befüllt.

Die Stiftung Hof Schlüter sammelt seit Jahren für Kinder aus der ukrainischen Stadt Bila Zerkwa, rund 80 Kilometer südwestlich von Kiew. Es sind vor allem Waisenkinder, Kinder aus armen Familien, Kinder mit einer Behinderung oder Kinder aus kinderreichen Familien, an die die Pakete verteilt werden. Auch in diesem Jahr wird sich ein Lkw auf den Weg in die Stadt machen.

Süßigkeiten, Chips und Duschgel sind die Highlights

"Ich denke, die Kinder freuen sich vor allem über die Süßigkeiten, aber die etwas Älteren sind bestimmt auch froh, dass Duschgel dabei ist", sagt Schülerin Mila (12). Sie findet, die Gummibärchen sind das Beste im Paket. Stella hingegen sagt, dass die Pringles-Chips das Highlight sind. Die Schülerinnen haben Spaß an der Aktion – und sehen auch den Sinn dahinter.

"Ich finde das hier sehr gut. Und ich glaube auch, dass die Kinder das gerade gut gebrauchen können. Die sind bestimmt traurig und freuen sich über eine kleine Aufheiterung", sagt Schülerin Lisa mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Nach einem Spendenlauf im Sommer hatte das Johanneum bereits 20.000 Euro an die Stiftung gespendet. Damit soll ein Kinderheim in Bila Zerkwa neu gebaut werden. Dabei entstand auch die Idee, mit einigen Schülern bei der Päckchen-Aktion mitzumachen.

Lastwagen startet am 13. Dezember

Am 13. Dezember fährt der Lkw mit den Paketen los. Zahlreiche Schul- und Kita-Kinder werden sie schon bald auspacken können. "Die Schulen und Kitas haben gerade oft keinen Strom oder nur für zwei Stunden am Tag", erzählt Kolja Daskewitsch, Mitglied des Stiftungs-Teams. Er weiß, die Lage hat sich für viele Kinder verschärft.

Rachel Wahba, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, berichtet, dass die Stiftung mit einem ukrainischen Logistiker zusammenarbeitet. "Deshalb können wir auch noch reinfahren." Schon seit mehr als 20 Jahren sorgt die Stiftung für Hilfslieferungen in die Ukraine. Seit Kriegsausbruch hat sich die Frequenz jedoch deutlich erhöht. Nun fahren bis zu zwei Lkw pro Woche in das Land. Sie transportieren etwa Grundnahrungsmittel oder warme Decken.

Jetzt geht es darum, den Kindern eine Freude zu bereiten

Doch jetzt zur Weihnachtszeit geht es vor allem darum, den Kindern eine Freude zu machen. Und da sind Süßigkeiten unverzichtbar.

Helga Novotny vom Hof Schlüter freut sich über die Hilfe der Schüler. "Man sieht, mit wie viel Elan und Freude sie dabei sind." Die Unterstützung der Schüler habe man zum ersten Mal gehabt. Wiederholung erwünscht. "So groß wie dieses Jahr war die Pack-Aktion noch nie."

Mehr über die Stiftung erfahren Sie unter www.stiftung-hof-schlueter.de

Von Laura Treffenfeld