Mehr als 6 Millionen Euro stehen zur Verfügung für den Ausbau von Radwegen im Landkreis Lüneburg und die Sanierung von Kreisstraßen. An welchen Strecken 2023 die Bagger anrücken, lesen Sie hier.

Scharnebeck. Von der Summe ist Betriebsleiter Jens-Michael Seegers beeindruckt. Gut 6 Millionen Euro hat der kreiseigene Betrieb für Straßenbau und -unterhaltung (SBU) für den Ausbau und Erhalt der Kreisstraßen in seinen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr eingestellt. „Investitionen in dieser Höhe sind schon sehr ambitioniert“, erklärte Seegers.

Er betonte, dass der SBU die Hälfte der gut 6 Millionen Euro für vier Radwege-Projekte einplane. „Die Finanzierung der Vorhaben ist gesichert“, sagte er und verwies darauf, dass das Land Niedersachsen jeweils zu 75 Prozent die einzelnen Baumaßnahmen fördert. Einstimmig segnete der zuständige Fachausschuss des Lüneburger Kreistag bei seiner Sitzung in Scharnebeck den Wirtschaftsplan und unter anderem diese Projekte ab:

Radweg Adendorf-Scharnebeck (Premium-Route)

Ab dem Abzweig Scharnebecker Weg/Im Moor in Adendorf bis kurz vor das Schiffshebewerk Scharnebeck (Kreisstraße 30) in Höhe Bardowicker Weg verbreitert der SBU den bestehenden Radweg von bisher 2 Meter auf 2,50 Meter. Kosten: 600.000 Euro, angepeilter Baustart: Frühjahr 2023.

Die Gemeinde Adendorf, die Samtgemeinde Scharnebeck und die Hansestadt Lüneburg bauen zusammen mit dem Landkreis eine Rad-Premium-Route, die ihre Orte miteinander verbindet. Die Premium-Route ist ein Rundkurs: Aus der Stadtmitte Lüneburgs verläuft sie durchs Lüner Holz über Erbstorf nach Scharnebeck, dann nach Adendorf und zurück.

Radweg Ebensberg-Scharnebeck

Ab der Einmündung der Lüneburger Straße auf die Erbstorfer Landstraße in Scharnebeck unter dem Elbe-Seitenkanal bis zum Ortseingang Erbstorf und dann weiter ab dem Ortsausgang bis zum Ebensberg in Lüneburg erneuert der SBU den Radweg außerorts an der Kreisstraße 53. Künftig besteht die Fahrbahn des Radweges aus Beton und ist 2,50 Meter breit. Kosten: 1,36 Millionen Euro, geplanter Baustart: Mitte 2023.

Radweg Heiligenthal-Oedeme

„Dieses Projekt ist kurzfristig ins Programm aufgenommen worden, weil der Radweg marode und abgängig ist“, sagt Frank Tippe vom SBU. Nun entsteht zwischen Heiligenthal und dem Abzweig in den Lüneburger Stadtteil Oedeme ein neuer Radweg – ebenfalls aus Beton und 2,50 Meter breit. Daran schließt sich ein weiterer neuer Radweg an, den die Stadt Lüneburg plant und bauen will. Der SBU kalkuliert für die Arbeiten an dem Radweg an der Kreisstraße 36 insgesamt 650.000 Euro ein. Baustart: Mitte 2023.

Radweg Barum-Bütlingen

Bei diesem Ausbau (Beton, 2,50 Meter Breite) kooperiert der SBU mit dem Nachbarkreis Harburg. Der Radweg an der Kreisstraße 1 vom Ortsausgang Barum (Samtgemeinde Bardowick) bis zum Ortseingang Bütlingen (Samtgemeinde Elbmarsch) überquert die Kreisgrenze. Kosten: 300.000 Euro, geplanter Baustart: zweite Jahreshälfte 2023.

Ortsdurchfahrt Alt Garge

Der bereits begonnene Ausbau geht weiter mit den Bauabschnitten drei und vier. Kosten: 2,1 Millionen Euro. „Ende 2023 soll die Sanierung fertig sein“, berichtet Frank Tippe.

Kreisstraße 35 Dahlenburg

Die Arbeiten gehen weiter, es folgen der zweite und dritte Bauabschnitt an der Ellringer Straße. Die Fertigstellung für die 700 Meter lange Ausbaustrecke ist für den Frühsommer 2023 geplant. Auf dem Zettel hat die Baufirma Tragschicht, Fahrbahndecke und Kanal. Zudem soll eine Bushaltestelle umgestaltet werden.

Von Stefan Bohlmann