In den vergangenen Tagen haben wir über die Pläne der Stadt Lüneburg berichtet, noch mehr Parkplätze im Stadtgebiet zu streichen. Auch an der Haagestraße und vor der Oberschule am Wasserturm wird nun der Rotstift angesetzt. Das war allerdings schon länger geplant. Am Freitag rollen die Bagger an.

Lüneburg. „Sie dürfen hier nicht durch“, ruft Bauleiter Niemann einem Radfahrer hinterher. Trotzdem schlängelt sich einer nach dem anderen zwischen wartenden Autos an der Absperrung vorbei. Nichts geht mehr in der Haagestraße – vorerst. „Am Freitag rollen hier die Maschinen an“, erklärt Niemann und rückt derweil Absperrungen zurecht. Um bei den Bauarbeiten die alten Bäume nicht zu beschädigen, wurden die Stämme mit Holzlatten ummantelt. Die Entsiegelung der Wege am Rand des Clamartparks soll langfristig den Zustand der Wurzeln verbessern. Die konkreten Pläne für den Bereich Haagestraße/Kalandstraße stellte die Stadtverwaltung am Mittwochabend dem Mobilitätsausschuss vor.

Die Stadt will den Bereich zwischen dem Clamartpark und der Volkshochschule zur Fahrradstraße machen. Das Konzept „Fahrradring“ soll so von der Wallstraße aus über die Haage- und Kalandstraße zunächst bis zur Johanniskirche fortgeführt werden. Die Haagestraße wird dann in Fahrtrichtung Oberschule zur Einbahnstraße. Auch dort wird der Vorplatz entsiegelt, Sitzgelegenheiten sollen gebaut werden. Der Park expandiert, viele Parkplätze fallen weg. „Die Parkmöglichkeiten direkt vor dem Ärztehaus bleiben aber bestehen“, sagte Verkehrsdezernent Markus Moßmann.

Haage- und Kalandstraße werden zur Schleife

In der Kalandstraße soll derweil die Fahrtrichtung der Einbahnstraße umgekehrt werden. So soll gemeinsam mit der verengten Haagestraße eine Verkehrsschleife gebildet werden. Das sorgte im Ausschuss nicht nur für Zustimmung.“ SPD-Mann Jörg Kohlstedt fragte: „Wie soll das funktionieren? Der Lieferverkehr bei Tschorn blockiert doch morgens alles.“

Auf die Nachfrage, was denn Anwohner von der Planung hielten, räumte Moßmann ein, man habe nur vereinzelte Gespräche geführt. Grünen-Ratsherr Sebastian Balmaceda klärte im Anschluss auf: „Das hat das Büro von Claudia Kalisch bereits im Vorfeld übernommen“. 2021 hatte sich die Oberbürgermeisterin im Wahlkampf für eine deutlich stärkere Bürgerbeteiligung eingesetzt.

Auch die Neugestaltung der Verkehrsaufteilung in der Hindenburgstraße war Thema im Ausschuss. Die Verwaltung plant hier die Verlegung eines abgetrennten Fahrradstreifens auf die Fahrbahn. Zählbare Ergebnisse wird es dort aber wohl frühestens in der nächsten Ratssitzung geben. Nach einigen Turbulenzen in den letzten Wochen haben FDP und SPD nun beantragt, das Vorhaben gänzlich fallen zu lassen. Die CDU beantragte ihrerseits ein Festhalten an der Umgestaltung.

