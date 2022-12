RS-Virus: Lüneburger Kinderklinik am Limit

Das RS-Virus ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der Erkrankungen der Atemwege zur Folge hat. Infektionen treten in allen Altersgruppen auf. Doch wehe, wenn es Babys und Kleinkinder trifft.

Lüneburg. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Lüneburger Klinikums ist am Rand ihrer Kapazitäten. Alle Betten sind belegt, auch das Spielzimmer musste inzwischen als Patientenzimmer eingerichtet werden. Der Grund: Viele Babys und Kleinkinder sind am RS-Virus erkrankt, müssen stationär versorgt werden. Außerdem leiden viele Kinder im Schulalter an der echten Grippe. Die Notfallambulanz in der Kinderklinik, aber auch Kinderarztpraxen sind voll.

Die Fallzahlen sind sehr hoch

„Die Fallzahlen sind sehr hoch, das gesamte Team arbeitet am Limit – sowohl im stationären Bereich wie auch in der Notfallambulanz“, sagt Prof. Josef Sonntag, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RS-Virus oder RSV, ist ein weltweit verbreiteter Erreger von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Die Infektionen treten in allen Altersgruppen auf, können aber bei Babys und Kleinkindern zu einem schweren Verlauf führen.

Wenn es Säuglinge und Kleinkinder trifft

„Bei einer Erstinfektion können eine Bronchitis oder Lungenentzündung die Folge sein, so dass ein Teil der Kinder nicht mehr ausreichend atmen kann und dadurch zusätzlichen Sauerstoff benötigt“, so Sonntag. Sie müssen dann stationär versorgt werden wie auch Säuglinge, die so schwer erkranken, „dass sie nicht mehr genug Kraft haben zu trinken. Der Flüssigkeitsbedarf muss dann durch Infusionen gedeckt werden.“ Besonders gefährdet sind laut dem Mediziner zum Beispiel Frühgeborene und Kinder mit angeborenen Herz- und Lungenerkrankungen. Sie brauchen eine Intensivtherapie.

Die Lüneburger Kinderklinik hat eigentlich 51 Betten. Aufgrund des großen Mangels an Pflegekräften wurden diese schon auf 46 Betten reduziert. Die personelle Situation hat sich auch dadurch zugespitzt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt sind.

Spielzimmer in Patientenzimmer umfunktioniert

Am Donnerstagmorgen kamen so viele kleine Patienten in die Klinik, dass die Betten nicht ausreichten. Deshalb wurden das Spielzimmer und ein Untersuchungszimmer in Patientenzimmer umfunktioniert. In der Nacht habe es zudem Anfragen von Hamburger Kliniken gegeben bezüglich einer Abnahme von Erkrankten. „Wir stehen derzeit in engem Austausch mit anderen Kinderkliniken im norddeutschen Raum und unterstützen uns gegenseitig bei der Aufnahme behandlungsbedürftiger Kinder. Dadurch können alle Kinder versorgt werden, manchmal aber eben nicht in der nächstgelegenen Klinik“, macht Sonntag deutlich. Allerdings ist auch zum Beispiel in Hannover oder Schwerin derzeit die Situation angespannt.

In Norfallambulanz viele Kinder mit Grippe

In die Notfallambulanz der Kinderklinik kommen zurzeit vermehrt Eltern mit ihren Kindern im Schulalter, die an echter Grippe erkrankt sind. Es sind nicht wenige Fälle. Der Klinikarzt verweist darauf, dass das zu längeren Wartezeiten führen kann. Er bittet aber auch Eltern, mit ihren Kindern in solchen Fällen zum Kinderarzt zu gehen. Aber auch dort ist der Ansturm groß.

Ansturm auch auf Kinderarztpraxen

Von vielen Grippe-Fällen berichtet unter anderem Alfred Vinzenz Janta, Lüneburger Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Wichtig sei da, dass sich das Fieber senken lasse. Wenn Kinder ausreichend trinken, können Hausmittel wie zum Beispiel Wadenwickel ausreichen. Medikamente sollten nur zurückhaltend und in der korrekten Dosis verabreicht werden. „Je nach Schwere des Verlaufs und Alter der Patienten kann ein Abstrich zum Virusnachweis ( RSV oder Grippe ) gemacht werden“, erläutert Janta.

Von Antje Schäfer