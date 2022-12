Uelzen: Mehrere Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus Am Emsberg in Uelzen brach am frühen Donnerstagabend ein Feuer aus. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, weitere erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Uelzen. Gegen 17.45 Uhr am Donnerstagabend, 1.12., wurde ein Feuer in der Wohnung eines 60-Jährigen in einem mehrstöckigen Komplex (12-Parteien-Haus mit 29 gemeldeten Personen) Am Emsberg in Uelzen gemeldet. Die Uelzener Feuerwehr war im Großeinsatz und löschte den Brand.

Bewohner sprang aus dem zweiten Stock

Der Bewohner der betreffenden Obergeschosswohnung, die sich im Vollbrand befand, war von dem Balkon seiner Wohnung aus gut acht Metern gesprungen. Er erlitt neben Verbrennungen weitere schwere Verletzungen, wurde ins Klinikum gebracht und wird intensiv-medizinisch behandelt.

Parallel evakuierten Einsatzkräfte mehr als ein halbes Dutzend weitere Anwohner aus dem Obergeschoss auch mit einer Drehleiter. Zwei Anwohner erlitten

Rauchgasvergiftungen und begaben sind ebenfalls in weitere medizinische Behandlung.

Polizei ermittelt: Hinweise, dass 60-Jähriger Feuer selbst gelegt hat

Neben der brandbetroffenen Wohnung wurde insgesamt elf weitere Wohneinheiten aufgrund der Rauchentwicklung unbewohnbar, so dass die Hansestadt Uelzen versuchte die Menschen in Notunterkünften unterzubringen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Beamte des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes waren noch am Abend vor Ort und sicherten Spuren. Auch nach Befragung des Bewohners gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass der 60-Jährige das Feuer in seiner Wohnung grob fahrlässig bzw. vorsätzlich verursachte. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. lz