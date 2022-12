Rote Rosen: Lucas Bauer war mit 12 ein schwerer Junge

In der wöchentlichen Rubrik „Rosenrot“ veröffentlicht die LZ neben aktuellen Geschichten rund um die Lüneburger TV-Serie in loser Folge auch einen Fragebogen, den die Darsteller beantworten. Diesmal verrät Lucas Bauer (Finn Schmidt), was ihm am Set mal besonders peinlich war und in welcher Beziehung er völlig talentfrei ist.

Lüneburg. In der wöchentlichen Rubrik „Rosenrot“ veröffentlicht die LZ neben aktuellen Geschichten rund um die Lüneburger TV-Serie in loser Folge auch einen Fragebogen, den die Darsteller beantworten. Diesmal: Lucas Bauer, der in der Rolle als Finn Schmidt zu sehen ist.

Am meisten überrascht hat mich Lüneburg mit...

...seiner Vielfalt. Vom Baden in der Ilmenau bis hin zum alteingesessenen Café in der Innenstadt. Zum Beispiel ist mir das schwangere Haus in Erinnerung geblieben.

Mein Lieblingsplatz in der Region ist/sind...

...der Stint, die Heide und die naheliegenden Golfplätze.

Was mich an Lüneburg manchmal nervt, ist...

...dass mir doch etwas der Großstadtcharakter fehlt.

Meinen Text lerne ich...

...am liebsten zusammen mit meinem Kollegen Thore Lüthje.

Der Regisseur tadelt mich hin und wieder, weil...

...ich oft aufgeweckt bin am Set.

Mit diesem Kollegen/dieser Kollegin gehe ich nach dem Dreh am liebsten...

...mit Thore Lüthje zu ihm nach Hause oder mit einigen Kollegen was Essen, um den Tag ausklingen zu lassen.

Meine erste Erfahrung als Schauspieler hatte ich...

...mit 12 Jahren in meinem ersten Film „Schwere Jungs“.

Mein peinlichster Moment am Set war...

...als ich mich fälschlicherweise für eine andere Szene vorbereitet hatte.

Unbedingt mal einen Orden bekommen sollte...

...unser Fahrer Uwe, da er mich täglich nach Hause bringt und dabei noch immer für jeden Spaß zu haben ist.

Der größte Sportler aller Zeiten ist...

...beim Tennis Roger Federer, beim Golfen Tiger Woods und beim Fußball Gerd Müller. Alle haben mich in meiner Kindheit und bei meinen Sportarten geprägt.

Urlaub mache ich am liebsten in...

Egal in welchem Land, Hauptsache mit den richtigen Leuten.

Auf diese App auf dem Smartphone kann ich nicht verzichten:

Whatsapp.

Ausrasten könnte ich...

... eigentlich nie.

Mein bisher unentdecktes Talent ist...

...muss ich erst noch für mich entdecken.

Völlig talentfrei bin ich dagegen leider...

...beim Musizieren

Facebook, Instagram, Twitter und Co. nutze ich...

...teilweise

Mein Lieblingsfilm ist...

...Pulp Fiction

Ich zappe sofort weiter, wenn...

...ich auf Werbung stoße.

Meine Traumrolle ist...

...die, die ich als nächstes spielen darf.

Diese Rolle hätte ich besser nicht gespielt...

No regrets.

Mein Ende bei den Roten Rosen...

...finde ich sehr schade, bin aber auch dankbar für die Zeit. Ich bin froh, so herzlich aufgenommen worden zu sein.