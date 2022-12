Mit dem Unternehmen 1&1 aus Montabaur wirbt ein weiterer Anbieter in Lüneburg um Kunden für den Anschluss ans Glasfasernetz. Was das Unternehmen für 2023 plant.

Lüneburg. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für den Glasfaserausbau in der Stadt Lüneburg auf Hochtouren. Ziel ist es, dass ab 2023 das Gigabit-Zeitalter starten kann. Der lokale Anbieter Luenecom ist bei der Vermarktung von Hausanschlüssen genauso im Rennen wie die Telekom und das inhabergeführte Unternehmen Greenfiber. Letzteres arbeitet jedoch nur an individuellen Lösungen für Hausanschlüsse, nachdem die selbst gesetzte Maßgabe bei der Vorvermarktung nicht erreicht wurde (LZ berichtete). Jetzt betritt mit dem Telekommunikationsanbieter 1&1 aus Montabaur ein weiterer Akteur den Markt in der Hansestadt.

Übernahme der Baukosten für den Anschluss

In einer Pressemitteilung kündigt das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz an, es stelle in Lüneburg Glasfaser-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten bereit. Zudem übernehme es die kompletten Baukosten für den Anschluss an das Glasfaser-Netz in Höhe von rund 800 Euro, wenn sich Kunden für einen Vertrag mit ihm entscheiden. Diese Option bestehe auch für Mietobjekte.

Finanziell am Netzausbau beteiligt

Auf LZ-Nachfrage sagt eine 1&1-Sprecherin, dass das Unternehmen mit der Telekom kooperiere und sich finanziell am Netzausbau beteilige. „Wir treten als Mitvermarkter auf, bei uns können Kunden Tarife buchen.“ Rund 12.000 Haushalte sollen in diesem Gemeinschaftsprojekt in wenigen Monaten neu an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden, heißt es in der Presseinformation weiter.

Eigene Glasfaser-Produkte

Mit der Telekom haben sich die Pfälzer im Februar auf eine gemeinsame Nutzung von Glasfasernetzen geeinigt. Mit dieser Übereinkunft kann 1&1 eigene Produkte unter Nutzung der Telekom-Glasfaserleitungen bereitstellen und seinen Kunden bundesweit Glasfaser bis in die Wohnung anbieten.

Zum Glasfaser-Ausbau in Lüneburg wird voraussichtlich im Januar 2023 eine Online-Informationsveranstaltung für Interessierte stattfinden, kündigt das Unternehmen aus Montabaur an.

Von Stefan Bohlmann