7 Tipps für den Kauf des perfekten Weihnachtsbaums

Die Stadt riecht nach Schmalzgebäck, Glühwein und Bratwurst. Zeit, sich um den Kauf des Weihnachtsbaums zu kümmern. Doch woran erkenne ich einen perfekten Weihnachtsbaum? Was muss man beachten?

Lüneburg. Er gehört zu Weihnachten wie das Christkind und der Weihnachtsmann. Doch bevor der Weihnachtsbaum an Heiligabend funkeln und über die Geschenke wachen kann, gibt es einiges zu beachten. Denn zu einem schönen Weihnachten gehört auch ein perfekter Weihnachtsbaum. Ein Blick auf das, was beim Kauf eines Tannenbaums wichtig ist.

1. Kaufen Sie den Baum nicht zu früh

Auch wenn er Anfang Dezember schön aussieht, wenn der Baum lange in der warmen Wohnung steht, verliert er vor dem 24. Dezember seine Nadeln.

2. Kaufen Sie einen frischen Baum

Damit der Tannenbaum möglichst lange hält, sollte er frisch sein. Doch wie erkennt man einen frischen Baum? Als Indikator wird oft eine helle Schnittstelle genannt. "Das ist ein Trugschluss", sagt Hendrik Kröger. Er verkauft Weihnachtsbäume vom Hof Kröger an unterschiedlichen Ständen im Landkreis. Wer möchte kann auf seinem Hof in Westergellersen auch einen eigenen Baum schlagen.

Über 25.000 Bäume stehen dort auf sieben Hektar Land. Über die Schnittstelle sagt er: "Manchmal steht der frisch geschnittene Baum im Sand. Dann ist die Schnittstelle halt dunkel." Wer überprüfen will, ob der Baum noch frisch ist, sollte sich laut Kröger am Gewicht orientieren.

Eine Tanne mit Zimmerhöhe von ungefähr 2,30 Meter sollte kaum zu heben sein. "Wenn ich sie mit einer Hand hochheben kann, hat der Baum keine Flüssigkeit mehr. Dann ist der Baum alt", sagt der Landwirt.

3. Kaufen Sie einen Baum aus der Region, direkt vom Hof

Wenn er nicht aus der Gegend kommt, hat der Tannenbaum vielleicht einen langen Weg hinter sich und ist nicht mehr frisch. Laut Kröger würden viele Großhändler die Bäume schon im Oktober sägen und in Netze packen. In diesem Zeitraum staut sich Nässe zwischen den Ästen. Zuhause verlieren solche Bäume schneller ihre Nadeln.

4. Transportieren Sie den Baum in einem Netz nach Hause

Damit die Äste nicht brechen, sollte der Baum in einem Netz nach Hause transportiert werden. Auch wenn Sie ihn auf das Dach Ihres Autos schnallen.

5. Stellen Sie den Weihnachtsbaum nicht direkt auf

"Wenn er direkt vom Feld kommt, ist die Wärme für den Baum eine Art Schock", sagt Kröger. Er empfiehlt: Lassen Sie den Baum in seinem neuen Zuhause ankommen. Am besten in einem wind- und sonnengeschützen Bereich. Zum Beispiel in einer Garage. "Und den Baum immer stehend ohne Netz in einem Eimer Wasser lagern", erklärt Kröger.

6. Besprühen Sie den Baum mit Wasser

Wer lange Freude an seinem Baum haben will, kann den Baum regelmäßig mit Wasser besprühen. Laut Kröger nimmt das Nadelkleid einen großen Teil der Feuchtigkeit auf.

7. Stellen Sie den Baum nicht an eine Heizung oder den Kamin

An der Heizung vertrocknet der Baum schneller. Sollten Sie eine Fußbodenheizung haben: Stellen Sie den Baum nicht direkt auf den warmen Boden. Sonst trocknet er schneller aus. Am Kamin sollte er wegen des Feuers nicht stehen. Kleiner Tipp beim Aufstellen: Sie haben den Baum angefasst und jetzt Harz an den Händen? Mit Speise- oder Körperpflegeölen löst sich der natürliche Klebstoff gut von den Händen.

Der beliebteste Weihnachtsbaum ist die Nordmanntanne

In deutschen Wohnzimmern steht vor allem die Nordmanntanne. Sie ist mit Abstand die beliebteste Art unter den Weihnachtsbäumen. Ihr Marktanteil der verkaufen Weihnachtsbäume beträgt 75 Prozent. Sie ist übrigens keine heimische Art. Die Saat der Nordmanntanne stammt aus dem Kaukasus.

Neben der Nordmanntanne gibt es aber noch weitere Arten die sich gut als Weihnachtsbäume eigenen:

Blautanne

Blaufichten

Rotfichte

Nobilistanne

Schwarzkiefer

Woher kommen Weihnachtsbäume?

Die meisten Weihnachtsbäume kommen aus der Region. Importierte Bäume stammen zu 90% aus dem Nachbarland Dänemark.

Wenige Bäume kommen direkt aus dem Wald. In der Regel stehen sie auf Sonderflächen, meist unter Strom- oder auf Leitungstrassen.

Aber: Weihnachtsbäume von Plantagen sind der Standard. Bevor sie ihrer Bestimmung folgen und in den Wohnzimmern der Lüneburger stehen, durchlaufen sie unterschiedliche Stationen: Zuerst wachsen sie als Sämlinge im Saatbeet einer Baumschule. Dann werden sie umgepflanzt und stehen für ein oder zwei Jahre in einem Verschulbeet. Mit drei oder vier Jahren landen sie dann in ihrer letzten Station: Dem Weihnachtsbaumquartier. Hier steht der dann noch einmal neun bis zehn Jahre, ehe er als Baum verkauft wird.

Tannenbäume lassen sich auch mieten oder online kaufen

Wer keine Zeit oder Lust hat, kann sich einen Weihnachtsbaum online bestellen. Mittlerweile lassen sich Tannenbäume auch mieten. Sie kommen in einem Topf nach Hause und werden danach wieder eingepflanzt.

Was kostet ein frischer Weihnachtsbaum?

Im vergangenen Jahr kostete eine Nordmanntanne im laufenden Meter zwischen 21 und 27 Euro. Das berichteten die Verbände des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V. (BWS) und der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB) in einer Pressemitteilung.

Beim Bauer Drewes bleiben die Preise allerdings immer gleich:

Von Simon Schröder