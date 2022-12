Warum zwei Studentinnen mit dem Rad von Feuerland bis Alaska fahren wollen

Gelandet sind sie vor einem Monat in einem Schneesturm. Vom südlichsten Punkt Argentiniens aus ging es für Antonia Staacke (25) und Laura Möller (26) mit dem Rad in Richtung Alaska. Ein Jahr lang wollen sie auf dem Sattel verbringen. Doch hinter dem Abenteuer steht auch ein guter Zweck.

Villa Amengual. Von der südlichsten Stadt Argentiniens nach Alaska radeln, durch ganz Südamerika, die Karibik, Kanada und die USA. "The Longest Ride": Das ist die Mission von Antonia Staacke (25) aus der Samtgemeinde Dahlenburg und Laura Möller (26) aus Buchholz in der Nordheide. Ein Jahr haben sie sich dafür Zeit genommen, rund elf Monate liegen noch vor ihnen. Ende Oktober brachen die beiden Freundinnen in Feuerland auf. Nun sitzen sie nach 2.600 Kilometern vorerst in einer Hütte in Chile fest. "Eine Zwangspause", wie Laura erzählt, denn Antonia laboriert noch an einer Mandelentzündung. "In den nächsten Tagen soll es dann so langsam weitergehen".

Auf die Frage, was die beiden zu diesem Abenteuer getrieben hat, haben die Radlerinnen drei Antworten. Zum einen: "Grenzen ausreizen – physisch wie mental". Beide seien jeweils auch schon mal wochenweise mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. "Zusammen sind wir aber bislang nur eine Zweitagestour gefahren", erzählen sie.

Ein weiterer Grund: "Wenn man von solchen Stories liest, sind es fast immer Männer oder Paare, die so etwas machen." Unzählige Reisende hätten sie schon getroffen, aber erst vor kurzen die erste Frau gesehen, die alleine unterwegs war. Sie appellieren: "Liebe Frauen, wenn ihr Bock auf Abenteuer habt, dann macht es einfach!"

100 Fahrräder für die Welt

Die dritte, vielleicht größte Motivation für die beiden Freundinnen, die sich seit sechs Jahren kennen, zusammen studieren und wohnen: Ein guter Zweck. "In ländlichen Regionen hindern große Distanzen Menschen weltweit am Zugang zu Bildung oder Gesundheit", erklären sie. Die Aktion "World Bicycle Relief" mache diese Menschen mit Fahrrädern auf umweltfreundliche Weise mobil, erklären Antonia und Laura. Sie informieren auf ihrer Website nicht nur über ihre Tour – sie sammeln auch Spenden. Für 150 Euro, die zusammenkommen, spenden sie ein Rad. Eigentlich wollten die beiden pro durchquertem Land ein Fahrrad zusammen bekommen, 15 also. Das wären insgesamt rund 2.250 Euro. Dieses Ziel mussten sie jedoch schon mehrfach nach oben korrigieren, denn: Nach nur einem Monat haben ihre Unterstützer schon knapp 9.000 gespendet, umgerechnet 66 Räder sind schon finanziert. "Unser neues Ziel sind jetzt 100 Räder", freuen sich die Abenteuerinnen.

In der patagonischen Pampa haben die beiden Studentinnen die 1.000-Kilometer-Marke geknackt. (Foto: longest ride) Zelten in der Pampa. Die Hügel bieten etwas Schutz vor dem starken Wind, der jeden morgen durch die Einöde fegt. (Foto: longest ride) In der ersten Nacht schlugen Antonia Staacke und Laura Möller ihr Zelt in der patagonischen Wildnis auf. (Foto: longest ride) Laura Möller (26, links) und Antonia Staacke (25, rechts) starten ihre Mission "longest ride" in Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens. (Foto: longest ride) Die beiden Abenteuerinnen mit ihren Fahrräder von der Abreise. (Foto: longest ride) Bei freundlichen Menschen vor Ort finden die beiden auch mal eine Unterkunft in einem Pferdestall. (Foto: longest ride) Bei rund 100 Kilometern am Tag muss es für die Radlerinnen auch eine Stärkung geben. (Foto: longest ride) Antonia Staacke (oben) und Laura Möller (unten) haben ihre Ausrüstung ausgebreitet. Kaum zu glauben, dass das alles in die vielen kleinen Taschen passt, die sie am Fahrrad befestigen. (Foto: longest ride) Pause auf der Carretera Austral, von vielen Reisenden als "die schönste Fernstraße der Welt" bezeichnet. (Foto: longest ride) Zurück 1 von 9 Vor

Die komplette Westküste zweier Kontinente abzufahren, ist ohne ausgiebige Vorbereitung nicht zu machen. Ein Jahr lang saßen die beiden Studentinnen neben der Uni an der Planungen. "Das war quasi wie ein Nebenjob", meint Laura Möller. "Wir haben als allererstes direkt den Flug gebucht, damit wir das auf jeden Fall durchziehen", fügt Antonia Staacke an. Und dann gibt es ja noch das Thema Ausrüstung. Die werde zum Teil von Sponsoren zur Verfügung gestellt: "Die Unternehmen waren begeistert von der Idee."

Wildcampen im Pampawind

Aufregung, Abschiede, Ungewissheit. Als es aber endlich in den Flieger ging, war da vor allem Erleichterung, erzählt Antonia. Doch dann erst einmal der Boden der Tatsachen: "Wir sind in einem Schneesturm gelandet, es war extrem kalt", berichten die beiden. In der ersten Nacht wurde nach 80 Kilometern erstmal das Zelt aufgeschlagen. Am nächsten Morgen die Erkenntnis: "Scheiße, Alaska ist ganz schön weit weg!"

Der unangenehmste Tag sei bisher einer gewesen, an dem alles zusammenkam: Sie wollten eigentlich früh los, um den morgendlichen Wind in der patagonischen Pampa zu vermeiden. Doch der wurde trotzdem zu stark für die beiden: "Das haut einen echt vom Rad, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen", erzählt Laura. Sie mussten schließlich frustriert abbrechen, fanden später sogar noch einige Schäden am Rad.

Der selbe Tag hatte dann aber auch etwas Gutes: "Die Leute im Ort haben uns direkt einen Schlafplatz und eine Dusche angeboten." Generell seien die Menschen unglaublich gastfreundlich und vertrauensvoll, erzählt Laura: "Die Leute sind teilweise sogar weggefahren und haben uns mit dem Schlüssel in ihrem Haus alleine gelassen." Die beiden verständigen sich mit den Menschen vor Ort auf Spanisch.

Angst, sich in den kommenden, intensiven Monaten vielleicht zu zerstreiten, haben die beiden nicht. "Wir kennen uns lange genug, um Probleme dann einfach auszudiskutieren." Sie sind sich absolut sicher: "Wenn nichts außergewöhnliches passiert, ziehen wir das bis zum Ende durch."

Wer Antonia Staacke und Laura Möller auf ihrer Reise begleiten möchte, findet Bilder und Berichte auf ihrer Website longest-ride.org. Dort gibt es auch die Spendenaktion.

Von Moritz Constantin