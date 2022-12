Leuchtende Tüten vor den Läden in Lüneburg

Zahlreiche Geschäfte in Lüneburg stellen rund um ihre Türen „Leuchtende Tüten“ auf. Sie wollen für gemütliches Licht sorgen und zeigen: Wir haben geöffnet. Die Lichter stehen aber auch für Zusammenhalt innerhalb des stationären Handels in Lüneburg.

Lüneburg. Die Idee ist simpel. Kleine Butterbrottüte mit Marmeladenglas darin, Kerze oder LED-Licht rein und ab vor die Tür. Voilà. Wer derzeit durch Lüneburgs Innenstadt bummelt, hat längst bemerkt, dass die Lichter in den Fenstern der Giebelhäuser in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise ausgeblieben sind. Umso schöner ist es für die Besucher, dennoch etwas Funkelndes in den Straßen zu entdecken. Das besondere an der Aktion „GemütLicht“ ist, dass sie gemeinsam von drei Akteuren umgesetzt wurde: Vom Lüneburger Citymanagement (LCM), der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) und der Initiative Gelbe Leitern.

Schlechte Laune und Butterbrottüten sollen Mangelware werden

Unternehmer Ralf Elfers, Initiator der Gelben Leitern, die in Lüneburg inhabergeführte Geschäfte kenntlich machen, freut sich über diesen Schritt. „Es geht darum, zusammen etwas für unsere Stadt zu tun.“ Die Gläser in den Tüten sollen der Kerze Schutz geben. Die Utensilien sind lokal eingekauft worden. In einem Rundschreiben an Unternehmerinnen und Unternehmer formulierte Elfers es so: „Sorgen wir gemeinsam dafür, das schlechte Laune und Butterbrottüten in Lüneburg bald Mangelware sind.“

Best Friday als stationärer Gegenentwurf zu Black Friday

Die Geschäfte, die die Lichter vor ihre Läden stellen, haben zu einem großen Teil bereits gemeinsam eine Gegenaktion zum „Black Friday“ gestartet. Dem Tag, an dem vor allem Online-Shopper auf der Jagt nach günstigen Angeboten sind. Der Lüneburger stationäre Gegenentwurf hieß „Best Friday“ und hat Kunden in 111 Lüneburger Geschäften 20 Prozent Rabatt auf Waren geboten. Als Zeichen hatten die Geschäftsleute gelbe Luftballons an ihre Läden gehängt – und in dem Zuge auch schon Tüten und Lichter erhalten. Der Rest wurde am Freitag von der LMG verteilt.

Gelbe-Leitern-Initiator möchte den Hut weitergeben

„Best Friday war wichtig für das Weihnachtsgeschäft, aber auch für die Wirkung nach außen“, sagt Elfers. „Da sind Menschen nach Lüneburg gekommen, weil sie davon gelesen haben, und waren hier erst einkaufen und haben dann auch noch vor Ort übernachtet. Das ist ja das, was wir wollen.“ Ralf Elfers hat Ideen noch und nöcher – und sie sind meistens gelb. „Ich schlafe kaum, weil mir so viele davon im Kopf herumspuken.“ Er möchte aus der Gelben Leiter eine Marke machen. „Und ich sage sogar, so eine Marke könnte man an andere Städte verkaufen.“ Doch allmählich möchte er gerne den Hut abgeben, den er für diese Initiative auf hat. Noch ein Grund mehr, warum er über die Gemeinschaftsaktion froh ist.

Teelichter brennen vier Stunden lang

Auch der LCM-Vorsitzende Heiko Meyer sagt: „Es ist toll, dass wir diese Aktion zusammen machen.“ Das LCM sei dabei jedoch für alle da, Lichter gebe es daher auch für Filialisten. Denn die Ketten würden ebenfalls Leute in die Stadt holen.

Andrea Gehrke, Mitarbeiterin im Schuh- und Bekleidungsladen Q5, hat direkt am Freitagabend ihre Lichtertüten aufgestellt. „Die Teelichter brennen vier Stunden lang, um 16 Uhr wird es dunkel, um 18 Uhr machen wir Feierabend, das passt also.“ Sie findet die, Lichter machen keine Arbeit. „Und es ist doch einfach schön.“

Von Laura Treffenfeld