Glosse über Bedenkenträger: Zurück in die Steinzeit

Der fleißige Lüneburger kehrt am liebsten vor der eigenen Tür. Den Blick gesenkt, sieht er die dunklen Wolken am Horizont nicht. Dabei verlangen die Probleme von morgen schon heute nach Lösungen. Helfen kann bisweilen ein Blick in die Vergangenheit.

Es waren einmal viele Lüneburger. Sie alle werkelten fleißig vor sich hin und hatten dabei nur ein Ziel vor Augen: ihre Stadt oder ihr Dorf schöner, lebens- und damit liebenswerter zu machen. Und ja, liebe Adendorfer, Amelinghausener, Bardowicker, Bleckeder, Dahlenburger, Gellerser, Ilmenauer, Neuhauser, Ostheider und Scharnebecker, fühlen auch Sie sich angesprochen und sehen es mir nach, dass ich nicht jedes Dorf und jeden noch so kleinen Ortsteil nennen kann. Dies würde den Umfang dieser Kolumne sprengen.

Das Ergebnis der fleißigen Lüneburger kann sich sehen lassen. Ihnen ist es zu verdanken, dass der Landkreis Lüneburg mit die höchste Lebensqualität im ganzen Land hat. Nicht umsonst sind wir Zuzugsregion.

Dunkle Wolken ziehen am Horizont auf

Alles könnte so schön sein, gäbe es da nicht ein Problem: die dunklen Wolken, die am Horizont aufziehen. Diese künden von weiteren Krisen und Katastrophen, die sich noch in der Ferne, gleichwohl gut erkennbar abzeichnen. Einige fleißige Lüneburger haben die drohende Gefahr erspäht und arbeiten bereits an möglichen Lösungen. Natürlich auch, damit der Landkreis lebens- und liebenswert bleibt. Doch viele fleißige Lüneburger kehren so eifrig vor der eigenen Tür, dass keine Zeit bleibt, den Blick zu heben. Somit können oder wollen sie die aufziehenden Wolken nicht erkennen.

Im Ergebnis bleiben Lösungen auf der Strecke. Es herrscht Stillstand, wo jede Menge Bewegung sein sollte. Zu beobachten war dies in dieser Woche unter anderem in Neetze. Seit Jahren wird fraktionsübergreifend im Kreistag für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Lüneburg-Bleckede geworben. Die Nutzerzahlen in zwei S-Bahn-Testläufen haben gezeigt, dass das Projekt Potenzial hat, nur konsequent verfolgt werden muss. Durchgesetzt hat sich im Neetzer Rat jedoch die Fraktion der Bedenkenträger – wenn auch nur knapp. Sie wollen die Reaktivierung der Bahnstrecke nicht unterstützen. Zu viele Fragen seien offen, man wolle schließlich nicht die Katze im Sack kaufen. Dabei ging es nicht um Kauf, sondern lediglich um Unterstützung. Aber fast hätte ich es vergessen: Die meisten Busverbindungen fallen auch weg, wenn die Bahn kommt.

Die Lüneburger haben ihre Reviere klar abgesteckt

Grämen müssen sich die fleißigen Neetzer indes nicht. Sie haben reichlich Gesellschaft in Stadt und Landkreis. Viele fleißige Lüneburger kehren derzeit gerne vor der eigenen Tür. Den Alltag fest im Blick, verlieren sie deshalb bisweilen die Zukunft aus den Augen – und übersehen dabei, dass die Probleme von morgen schon heute Lösungen von uns verlangen.

Meist haben die fleißigen Lüneburger ihre Reviere klar abgesteckt und beäugen misstrauisch jeden Eindringling. Je größer die Gefahr, desto eifriger wird gekehrt. Den Blick hartnäckig gesenkt. Mich erinnern solche Szenen bisweilen an die Steinzeit. Am Ende muss auch der fleißigste Lüneburger erkennen, dass es viele Lüneburger braucht, um ein Mammut zu erlegen – oder ein Problem zu lösen. Also: zurück in die Steinzeit.

Eine Glosse von Malte Lühr