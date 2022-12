Mit Bildergalerie: Wer hinter dem Historischen Christmarkt steckt

Wie hält sich ein Schmied auf dem Historischen Weihnachtsmarkt bei 0 Grad warm? Warum müssen rothaarige Menschen keine Angst bei einem Besuch haben und wie ist der junge Stadtwächter zu seinem Posten gekommen? Die LZ hat sich unter das Volk des 16. Jahrhunderts gemischt, und sich auf Lüneburgs Historischem Christmarkt umgehört.

Lüneburg. Das erste, was man riecht, ist Rauch und Holzkohle. Den ersten, den man sieht, ist Stadtwächter Steffen Wolter. Er hält mit seiner bunten, zerschlitzten Kleidung die Stellung am Tor zum Historischen Christmarkt, der an diesem – und nur an diesem – Wochenende rund um die Michaelis Kirche seine Buden aufgereiht hat.

Als Wache hat er den Job (oder besser das Ehrenamt), jeden Marktbesucher erst einmal um ein paar Taler für den Veranstalter, den Arbeitskreis Lüneburger Altstadt e.V. zu bitten. Dabei ist er froh, dass sein Sohn ihn unterstützt. "Der hat hier als Kind mal den Wachkommandanten gefragt, was er tun muss, um auch zur Stadtwache gehören zu können. So ist das gekommen." Sohn Eric sei erst als Bettel- oder Adelsjunge mitgelaufen, später dann in die Tracht der Stadtwache geschlüpft.

Stadtwächter haben auf Historischem Christmarkt alles im Auge

Eric Wolter ist bis vor kurzem immer extra von der Uni in Bochum angereist, um sich in Schale zu werfen und auf dem Historischen Markt mitzuwirken. "Das ist natürlich schön, so oft hat man sich ja nicht gesehen, und so machen wir hier etwas zusammen", sagt Steffen Wolter. Nun muss er aber los, unter den Bürgern nach dem Rechten sehen. Und siehe da: eine Rothaarige. Erwischt. Die junge Frau muss schon lachen und hält sich kurz die Hand über die Augen.

"In anderen Städten wäre sie wohl an den Schandpfahl gekommen. Hätte sie Glück gehabt, wäre sie dort freigekauft worden. Man sagt, weil Lüneburg so im 15., 16. Jahrhundert, an die Zeit unser Christmarkt angelehnt ist, reich genug war, hatten sie es nicht nötig, dass angebliche Hexen festgenommen und ausgelöst werden mussten", erzählt Steffen Wolter.

Nierengürtel gegen die Kälte, Tipp vom Schmied

Er kommt auf seinem Rundgang auch an Steinmetz Johannes Pfeifer und an Schmied Lars Dittmer vorbei. Die beiden kennen sich schon lange. "Sonst stand Lars immer irgendwo dahinten, aber dieses Jahr haben wir unsere Stände zufällig direkt nebeneinander", freut sich Johannes Pfeifer, der aus dem Wendland angereist ist. Touristen aus der Pfalz hätten an diesem Tag schon bei ihm eine Kalkstein-Hausnummer geordert. "Es sind aber auch schon Holländer und Engländer vorbeigekommen."

Er und Schmied Lars Dittmer haben sich warm angezogen für die sieben Stunden am Stand bei 0 Grad. "Ja, vier Lagen, Nierengürtel und viel Wolle", zählt der Schmied auf. Er ist dennoch gerne hier. "Die Leute sind nett und entspannt, so lange es noch nicht all zu voll ist. Und das meiste, das angeboten wird, ist handgemacht." Das sei schon schön. "Dazu sieht man die Leute, die dahinterstecken." Am Abend werden die beiden sicher noch mit ein paar anderen alten Gesichtern einen Glühwein trinken.

Würzwein aus dem Kessel von Kiera

Ob Kiera Läer den Glühwein dann wohl noch sehen kann? Sie schenkt an die durstigen Bürger den Würzwein aus dem Kessel aus. Und muss dabei immer aufpassen, dass die heiße Flüssigkeit ihr nicht aus der Kelle über die Finger rinnt. "Manchmal passiert das, aber das ist nicht so schlimm."

Sie ist in diesem Jahr das erste Mal dabei, am Stand mit ihrem Cousin, ihrer Cousine und ihrer Tante. "Und es macht echt Spaß." Ein paar Fotos ihrer Tracht hat sie auch schon gemacht. "Heute Morgen, als wir noch nicht so fertig aussahen", sagt sie und lacht. Der Dampf...

"Macht eine Gasse, Bürger", fordert Eric Wolter, Mitglied der Stadtwache auf dem Historischen Christmarkt. (Foto: t&w) Weil ihr Sohn für die Arbeit nach Lüneburg gezogen ist, verbindet Familie Hardies den Besuch bei ihm gleich mit einem Gang über den Christmark. Man könne zwar nur bar zahlen, aber der Würzwein schmecke gut. (Foto: t&w) Sie freuen sich, ihre Stände nebeneinander zu haben. Steinmetz Johannes Pfeifer (links) und Schmied Lars Dittmer. (Foto: t&w) Sie schauen sich jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt in einer anderen Stadt an: Die Schwägerinnen Yvonne (links) und Sandra Pietschmann. (Foto: t&w) Eric (vorne) und Steffen Wolter aus der Stadtwache schlagen sich durch die Bürger und schauen, ob hier alles mit rechten Dingen zu sich geht. (Foto: t&w) Sieht nicht nur gut aus, duftet auch gut: Jannine Goldenbaum bringt Brot aus Embsen unter die Bürger. (Foto: t&w) Zurück 1 von 6 Vor

Sie findet auf jeden Fall dankbare Abnehmer. Die Besucher sind in guter Stimmung. Der Historische Christmarkt, der sei schon etwas besonderes, sagen sie. "Alles ist selbstgemacht und so liebevoll eingerichtet", sagt Yvonne Pietschmann. Sie ist mit ihrer Schwägerin zusammen unterwegs. "Wir reisen jedes Jahr zu einem anderen Weihnachtsmarkt und dieses Jahr ist Lüneburg an der Reihe."

Spenden gehen an Restaurierung alter Denkmäler

Die Stadtwächter kommen allmählich zurück zu ihrem Posten. Dort musste Neuling Niklas Gormann eine Weile allein die Stellung halten. "Wer das erste Mal dabei ist, erkennt man an der Kette. Die Neuen haben keinen Stein daran", erklärt Steffen Wolter und streicht über seine Kette, an der ein Blauer auf goldener Plakette hängt. Aber Niklas hat alles gut gemacht, die Spendenkasse ist nicht abhanden gekommen. Immerhin will der Verein damit die Restaurierung alter Baudenkmäler in der Altstadt vorantreiben.

Der Historische Christmarkt findet am 3. und 4. Dezember rund um die St. Michaelis Kirche statt, in der Altstadt von Lüneburg. Samstag, 3. Dezember, von 12 bis 19 Uhr, Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 17 Uhr.

Von Laura Treffenfeld