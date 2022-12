Warum Lüneburg unter einer Erkältungswelle leidet

Etliche Arztpraxen in Lüneburg ächzen derzeit unter einer ungewöhnlich hohen Welle an Atemwegsinfektionen – auch im Vergleich mit den Zeiten vor der Corona-Pandemie. Warum sind gerade so viele Menschen krank?

Lüneburg. In vielen Büros in und um Lüneburg bleiben Schreibtische verwaist, in zahlreichen Betrieben der Region lichten sich die Reihen und in etlichen Schulen sind die Klassenräume ungewohnt leer.

An der Grundschule im Roten Feld etwa fehlten letzte Woche Montag 60 der 300 Schülerinnen und Schüler. Und auch in hiesigen Kitas ist deutlich weniger Kinderlachen zu hören als üblich.

Halb Lüneburg liegt flach

Die Arztpraxen sind hingegen voll. Der Grund: Die Erkältungswelle hat in diesem Jahr früher eingesetzt als üblich. Die Zahl der Menschen mit Atemwegserkrankungen ist derzeit außergewöhnlich hoch. Der Eindruck: Halb Lüneburg liegt flach. Und wer bei seinem Hausarzt anruft, braucht meist Geduld und Glück, um angesichts des enormen Andrangs überhaupt jemanden an den Hörer zu bekommen.

Corona-Maßnahmen haben Immunabwehr geschwächt

Das merkt auch Dr. Hermann Doßmann aus der Internisten-praxis Bardowicker Tor. Der Mediziner hat am Montagmittag bereits 54 Menschen krankgeschrieben. Vor der Corona-Pandemie waren es zu dieser Jahreszeit meist 15 bis 30 Patienten pro Vormittag. „Wir vermuten, dass die Immunabwehr im Moment nicht gut funktioniert.

Dadurch, dass wir zweieinhalb Jahre Maske getragen und Abstand gehalten haben, haben wir den Körper von Viren ferngehalten. Auch von den harmlosen“, sagt Doßmann. „Dabei brauchen wir die tägliche Dosis Viren, um unser Immunsystem zu trainieren.“ Normalerweise habe ein Mensch bis zu 100 Fremdkontakte am Tag. In der Corona-Pandemie seien diese auf ein Minimum reduziert gewesen.

Die meisten Menschen, die in diesen Tagen zu ihm oder einem Kollegen kommen, leiden an einem grippalen Infekt. Diese Infekte werden durch Erreger wie Rhino- oder Adenoviren ausgelöst und haben zum Beispiel Halsschmerzen, Husten und Schnupfen zur Folge. Corona spielte in den vergangenen zwei Wochen in der Praxis von Doßmann hingegen keine große Rolle.

Mediziner rechnet mit früherem Beginn der Grippewelle

Rüdiger Quandt, Bezirksvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes in Lüneburg, rechnet daher auch mit einem früheren Beginn der Grippewelle. „Das ist für uns eine Vorwarnung“, sagt Quandt. Er rät daher vor allem Menschen ab 60 Jahren zur Grippeimpfung. In der Pandemie sei die Grippewelle zwei Jahre lang praktisch ausgefallen, sagt Quandt. Er bestätigt Doßmanns Einschätzung: Viele Menschen hätten längere Zeit keinen Kontakt zu den Influenza-Viren gehabt und seien jetzt anfälliger, denn das Immunsystem sei weniger gut auf die Erreger trainiert.

Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete bereits während der vergangenen Monate deutlich mehr Grippeinfektionen als in den Grippesaisons vor der Corona-Pandemie.

In Quandts Praxis in Seevetal haben sich die Wartezeiten inzwischen verdoppelt. Gleiches habe er von vielen Kollegen in der Region gehört. Zudem kontaktieren ihn mehr Patienten, die eigentlich bei einem anderen Hausarzt sind, dort aber keinen Termin bekommen.

5 bis 7 Tage dauert ein grippaler Infekt

Doßmann verhindert einen Ansturm in seiner Lüneburger Praxis, indem er die meisten Patienten mit leichten Atemwegsserkrankungen nach einem kurzen Gespräch am Telefon krankschreibe. „Ich bin froh, dass die telefonische Krankschreibung verlängert wurde. Wäre das nicht der Fall, würde das System gerade zusammenbrechen“, ist der Mediziner überzeugt.

Ein grippaler Infekt halte in der Regel fünf bis sieben Tage an – nach spätestens 14 Tagen sei die Krankheit in den meisten Fällen komplett überstanden. „Da braucht man Geduld, aber keinen Arzt“, sagt Doßmann. Nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel der Husten grünlich wird oder das Fieber lange anhält, müsse ein Arzt aufgesucht werden.

Tipps für ein starkes Immunsystem

Um das Immunsystem zu stärken, rät Doßmann dazu, sich regelmäßig zu bewegen, viel zu trinken und gesund zu ernähren. „Und im Winter muss man sich natürlich dicker anziehen. Unterkühlung kann das Immunsystem zusätzlich schwächen.“

Für diejenigen, die es schon erwischt hat, hat Doßmann einen weiteren Tipp: Je einen Teelöffel Kurkuma, Honig und Olivenöl zu einer Paste verrühren und diese dreimal täglich im Mund zergehen lassen. Das verbessere die lokale Abwehr. Bei Husten rät der Mediziner dazu, Bio-Ingwer mit Honig und Zitrone als Tee zu trinken.

