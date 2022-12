Er ist wieder da: So wurde der Nikolaus an der Ilmenau empfangen

Zwei Jahre lang war der Nikolaus wegen Corona in Lüneburg verhindert. Am Montag wurde er von begeisterten Kindern an der Ilmenau empfangen.

Lüneburg. Die Stiefel vor die Tür stellen, schlafen gehen und sich am nächsten Tag über Süßigkeiten und Gaben freuen - diesen Brauch finden kleine und große Kinder seit jeher aufregend. Dass der Nikolaus sich über Nacht einschleicht und ungesehen ein paar Präsente dalässt, war in den vergangenen Jahren nicht nur schön, sondern auch noch Corona-konform.

In diesem Jahr sieht die Welt wieder anders aus. Das Virus ist natürlich nach wie vor Thema. Am Montagabend war aber ein Mann viel wichtiger: Rund 300 Kinder und ihre Eltern konnten den bärtigen Nikolaus mit dem samtroten Gewand endlich wieder persönlich begrüßen.

Bei frostigem Schneeregen legte er in einem DLRG-Boot am Ilmenauufer an. Hinter dem Behördenzentrum wurde er sogleich mit Fackeln und Musik in Empfang genommen.

Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Foto: t&w Zurück 1 von 11 Vor

Mit Esel Rasmus und dem Knecht Ruprecht machte er sich mitsamt begeisterter Gefolgschaft langsam auf den Weg in Richtung „seiner“ Nicolaikirche. Die wurde nämlich zu Ehren des heiligen Nikolaus von Myra im 15. Jahrhundert erbaut.

Nikolaus mahnt zur Achtsamkeit

Dort angekommen, erzählte er seinen Gästen in einem eigens komponierten Singspiel von der Rettung der Kinder aus den Händen von Piraten. Kinder aus der Heiligengeistschule, der St.-Ursula-Schule und der Schule auf dem Knieberg wurden 29dabei zu seinen fleißigen Helfern.

Die Taten des heiligen Nikolaus sollen auch in diesem Jahr Junge wie Ältere dazu ermuntern, miteinander zu teilen und aufeinander zu achten und in diesem Sinne die besinnliche Weihnachtszeit zu begehen.

Von Constantin Moritz