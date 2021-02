Düren eine Nummer zu groß

Die Volleyballer der SVG Lüneburg verlieren in der Bundesliga beim Dritten klar mit 0:3 und rutschen auf Rang acht ab

Lüneburg. Da war nichts zu holen für die SVG Lüneburg. Zu stark präsentieren sich die SWD powervolleys Düren in dieser Saison und rangieren nicht von ungefähr auf Tabellenplatz drei mit großem Abstand zu den folgenden Teams. Daran konnte auch die SVG nicht rütteln und kehrte mit einer glatten 0:3 (18:25, 19:25, 21:25)-Niederlage aus Nordrhein-Westfalen zurück. Die Lüneburger selbst fielen auf Rang acht zurück.

Schon früh zeichnete sich ab, dass der Aufwärtstrend der LüneHünen mit zuletzt drei Siegen gebremst werden könnte. Und das geschah dann auch recht unsanft. Mit einem 0:4 und einer ersten frühen Auszeit von Trainer Stefan Hübner gingen die Gäste in den ersten Satz, steckten diesen Fehlstart zwar recht gut weg, kamen wieder heran (5:7, 10:12) und glichen dann auch aus (14:14), weil sie immer wieder über Schnellangriffe von Florian Krage und Michel Schlien erfolgreich waren.

Krage konnte sogar Bundesliga-Topscorer Sebastian Gevert spektakulär blocken und dabei selbst punkten, sodass es bis zur Crunchtime offen blieb. Doch da zog Düren noch einmal an. Gevert, auch bester Aufschläger der Liga, zeigte nun auch in diesem Element seine Qualität, nachdem er bis dahin von der Linie noch kein Maß gefunden hatte. Ein Service mit Wirkung, das Marcin Ernastowicz veredelte, ein Ass genau in die linke Ecke des Feldes, ein Ass exakt in die rechte Ecke – schon stand es 23:17.

Erster Satz nur ist bis zur Chrunchtime offen

Der SVG blieb nur Schulterzucken, abhaken, im zweiten Satz versuchen, ins Spiel zu finden. Dazu brachte Hübner alsbald Jannik Pörner im Diagonalangriff für Richard Peemüller, der nicht wie in den letzten Spielen zum Zuge kam. Im Außenangriff galt das auch für Jordan Ewert. Dennoch blieb das Geschehen offen, weil Viktor Lindberg seine letzten starken Auftritte bestätigte. Obwohl er von Dürens Aufschlägen immer wieder in der Annahme gefordert wurde und dort mit einer Quote von 76 Prozent (59 Prozent sogar perfekt) glänzte, sorgte er auch im Angriff für Punkt um Punkt – sechs seiner insgesamt 13 allein in diesem Satz.

Doch er war damit fast Alleinunterhalter, als Zweitbester kam der eingewechselte Will Craft auf zwei Zähler. Ganz anders die Hausherren. Dort lief nicht nur Gevert langsam heiß, vor allem zeigte nun Oldie Björn Andrae (39), was er immer noch drauf hat. Von seinen sieben Punkten allein in diesem Satz machte er vor allem die wichtigen, beendete viele lange Ballwechsel mit Cleverness, Wucht oder Gefühl – je nach Bedarf.

So wuchs der lange knappe Vorsprung der powervolleys erst langsam (von 12:11 auf 14:11), dann schneller (von 15:13 auf 18:13). Die SVG kam noch einmal bis auf drei Punkte heran, dann glänzte Gevert mit zwei Rettungsaktionen, nach denen die Nebenleute punkteten, und Ernastowicz servierte ein Ass zum 23:17, die Vorentscheidung.

Hübner baut immer wieder um

Für Satz drei baute Hübner um, ließ die zuvor erneut eingewechselten Pörner und Hannes Gerken als Zuspieler auf dem Feld, und die brachten auch noch einmal neuen Schwung. Der Start allerdings misslang völlig (4:0), dann aber war plötzlich Ewert mit drei Punkten da.

Zur ersten technischen Auszeit war die SVG wieder auf Augenhöhe (8:6), glich aus (10:10), lag bei der zweiten technischen Auszeit und noch länger (18:19) sogar in Front, doch Düren konterte, unter anderem wieder durch Aufschlagstärke. Die SVG dagegen hatte ihr Service verloren, produzierte allein in diesem Satz allein sechs Fehler, doppelt so viele wie davor insgesamt.

Nach 73 Minuten hatte schließlich Andrae nach einem Hammer-Aufschlag von Ernastowicz den Dreierpack der Gastgeber geschnürt, die gute Ausgangsposition für die Playoffs war gefestigt. Beide waren mit je 14 Punkten auch die besten Scorer ihres Teams, die MVP-Medaille bekam der polnische Außenangreifer Ernastowicz. Bei der SVG nahm Lindberg die Auszeichnung in Silber entgegen, er war mit 13 Punkten für die SVG am erfolgreichsten.

Hübner gar nicht zufrieden

„Düren hat sehr konstant und gut gespielt und natürlich verdient gewonnen. Aber wir sind ziemlich unzufrieden, weil wir es ihnen zu leicht gemacht haben, uns auch so ein bisschen in ihre Stärke gefügt haben, ohne mit der letzten Entschlossenheit dagegen zu halten. Und das fühlt sich für alle gerade ziemlich schlecht an“, berichtete Coach Hübner aus der Kabine. „Diesen Frust, diese Wut, nehmen wir mit in die neue Trainingswoche und wollen das in neue Energie umwandeln.“

SVG: Lindberg, Krage, Peemüller, Ewert, Schlien, van Solkema, Koslowsky; eingewechselt: Pörner, Gerken, Craft.

Von Holger Remus