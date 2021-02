Die Verkündigung stand im Zentrum

Viele seiner Aufführungen in St. Johannis waren ein musikalisches Ereignis weit über die Kirche hinaus. Dietrich von Amsberg hob über 25 Jahre die Qualität der Kirchenmusik in Lüneburg auf eine höhere Stufe, mit immer wieder spektakulären Konzerten, die ihm dennoch in erster Linie Verkündigung bedeuteten. 83 Jahre alt wurde der Musiker, der seinen Lebensabend in Berlin verbrachte.

