FC Heidetal mit Turbo-Start in der Kreisliga

Der hochgehandelte TuS Reppenstedt kam zum Auftakt in der Fußball-Kreisliga überraschen nur zu einem Remis in Molzen. Gute Ansätze zeigte der neu formierte OSV, der am Ende allerdings in Ebstorf unterlag. Deutlich setzte sich der FC Heidetal beim Kathmann-Club in Bienenbüttel durch.

