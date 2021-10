Vastorf dank Standards Sieger gegen Römstedt

Neetze gewinnt in der Fußball-Bezirksliga 3:0 in Barendorf. SV Ilmenau nach 2:1 in Scharnebeck schon Zweiter. Jetzt führen in beiden Staffeln wieder Teams aus dem Kreis Lüneburg.

