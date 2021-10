Wenn die Heimat wankt

Mario Holetzeck, freier Regisseur, hat am Theater Lüneburg ein Stück einstudiert, das in österreichischer Dorfidylle spielt, aber genauso gut in der Lüneburger Heide verortet sein könnte. Es geht um eine Stadt, die eine Abordnung der UNESCO erwartet, weil sie auf den Titel Weltkulturerbe hofft. Leider kippt kurz vorher das Denkmal des Nationaldichters Peter Rosegger plötzlich nach rechts oder nach links – je nach (politischer) Blickrichtung. Die Komödie übersetzt das Schwanken der Gesellschaft in ein steinernes Sinnbild – komödiantisch und sarkastisch.

