Spiel des HV Lüneburg gegen Uelzen fällt aus

Die Corona-Pandemie hat weiter Einfluss auf die Spielpläne im Sport. Das bekommt ach der Handball zu spüren. Die Region Hannover hat nun eine einschneidende Maßnahme vollzogen.

Lüneburg. Die Landesliga-Handballer des HV Lüneburg haben an diesem Wochenende frei. Eigentlich sollte am Sonnabend das Nachbarschaftsduell gegen den TV Uelzen anstehen, doch die Zuckerstädter haben kurzfristig um Verlegung gebeten, dem Wunsch entsprach der HVL. Grund für die Verlegung: Nach dem Spiel vor einer Woche bei der SG Clenze, in deren Reihen es einen Corona-Fall gab, wurde das Uelzener Team jetzt am Freitag zum PCR-Test gebeten. Es hätte keine Gewähr gegeben, dass bis Spielbeginn alle Testergebnisse vorliegen. Neuer Termin soll am Sonnabend, 18. Dezember, sein.

Derweil hat die Region Hannover ab sofort die 2G-Regelung eingeführt. Sie gilt für alle am Spiel aktiv und passiv beteiligten Personen. „Wenn wir uns die Entwicklung genau ansehen, werden andere Regionen und Landkreise in den kommenden Wochen vermutlich nachziehen“, sagt Stefan Hüdepohl, Präsident des Handball-Verbandes Niedersachsen.

Von den hiesigen Clubs betrifft es erst einmal die Oberliga-Frauen des HV Lüneburg, die gegen Germania List und Hannover-Badenstedt II spielen. Eine Spielerin aus dem HVL-Kader ist nicht geimpft.

Von Ulrich Pott