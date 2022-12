Joachim Gauck wirbt in Lüneburg für Streit in der Demokratie

Streit ist in einer Demokratie normal und wichtig: Joachim Gauck stellte im Kulturforum Gut Wienebüttel sein Buch "Toleranz – einfach schwer" vor. Der Ex-Bundespräsident warb für Wehrhaftigkeit – und auch mal für Intoleranz, wenn die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung in Gefahr sind.

Lüneburg. Fünf Jahre lang war er der gewählte Präsident aller Deutschen. Im Jahr 2017 zog Joachim Gauck sich aus Altersgründen zurück, für eine weitere

Amtszeit als Bundespräsident stand er nicht zur Verfügung. Doch Gauck hat eine Mission, die ihn vorwärtstreibt, dafür schreibt er, dafür hält er landauf und landab Vorträge. Jetzt stellte er im Kulturforum Gut Wienebüttel sein Buch „Toleranz – einfach schwer“ vor.

Gauck möchte die Menschen für die Demokratie und ihre Spielregeln gewinnen. Dass es keine andere, freiheitlich ausgerichtete Regierungsform gibt, die über längere Zeit so gut funktioniert hätte wie die Demokratie, dürfte weitgehend Konsens sein. So sieht es auch der ehemalige Bundespräsident, der unter der Diktatur des DDR-Regimes aufwuchs und während der deutschen-deutschen Wiedervereinigung Politiker wurde.

Als Bürger in der DDR ein Nichts gewesen

Als Sohn eines Kapitäns der Handelsmarine wurde Gauck 1940 in Rostock geboren. In Wustrow an der Ostsee wuchs er meist bei den Großeltern auf, nachdem man in dem stalinistisch geprägten Unrechtsregime der DDR seinen Vater verhaftet und in ein Arbeitslager nach Sibirien verschleppt hatte. Seine Jugend unter erschwerten Umständen und seine Tätigkeit als Pastor einer evangelischen Gemeinde in der DDR machten ihm deutlich, was es bedeutet, „als Bürger ein Nichts zu sein“. Keine freie Meinungsäußerung, keine unabhängige Justiz, keine freien Gewerkschaften und schon gar keine pluralistischen Medien – das kann nicht richtig sein, befand er. Dass man in Putins Russland heute noch mit diesen Mitteln agiert, sollte seitens des Westens nicht mit falschem Verständnis und überflüssiger Nachsicht honoriert werden, findet Gauck. „Jedes Verständnis für die imperialistischen Bestrebungen unter Putin ist falsch und überheblich. Für anständige Deutsche gehört es sich, an der Seite der Ukrainer zu stehen“, davon ist der ehemalige Bundespräsident fest überzeugt. Er selbst wurde zu einer absoluten Intoleranz repressiver Systeme erzogen, dazu steht er.

Damit ist Gauck beim eigentlichen Thema dieses Abends: Tolerant sein gegen andere, lohnt sich das? Und vor allem, ist es immer richtig? „Tolerieren heißt ja nicht, etwas zu mögen, sondern etwas zu akzeptieren. Es bedeutet nicht automatisch, dass ich die Leistung eines anderen auch in jedem Fall anerkennen oder sogar bewundern muss.“ Als er als Abgeordneter der damals unter dem Namen „Bündnis 90“ firmierenden Partei in die erste frei gewählte Volkskammer der DDR einzog, begegnete er dort auch Menschen, die er lieber nicht wiedergesehen hätte – schon gar nicht in politischer Funktion. Ehemalige SED-Funktionäre, die nun als Angehörige der PDS die gleichen Rechte in einem gewählten Parlament beanspruchten wie er selbst. „Das musste ich akzeptieren. Anerkennen konnte ich die vermeintlichen Leistungen dieser Menschen aber nicht“, sagt Gauck.

Dass Toleranz sehr schwer sein kann, aber gleichzeitig in einer Demokratie unerlässlich, zeigt Gauck seinen rund 200 Zuhörern anhand vieler Beispiele. „Dass wir etwas, das anders ist, als fremdartig empfinden, dass die Andersartigkeit zunächst mit Angst besetzt ist, das ist nicht neu. Die Frage ist, wie wir mit diesem Empfinden umgehen.“

In Zeiten des Wandels suchen Menschen nach Führung

Als Beispiel dafür bringt Gauck die allgegenwärtige Ausländerfeindlichkeit, die zu einem deutlichen Rechtsruck in vielen westlichen Politiksystemen geführt hat. Der Zug zum rechten Populismus ist in Europa unverkennbar. „Die Furcht vor Veränderung treibt die Bewegung an. Es ist ein Prozess gegen die Moderne und ihre Vielfalt“, sagt Gauck.

Verbote helfen dagegen nicht, eher schon das Bewusstsein, dass es unserer Demokratie nicht schadet, über bestimmte Standpunkte und Einstellungen zu streiten: „Streit ist in einer Demokratie nur natürlich. Es gibt dazu keine Alternative. Nur die Demokratie bietet uns eine Zukunftsperspektive.“ Rechte Populisten dagegen präsentieren keine starken Zukunftsvisionen, davon ist der Ex-Bundespräsident überzeugt. „Die Vertreter dieser Richtung blicken nur zurück, nicht nach vorn.“ In Zeiten starken Wandels suchen die Menschen nach Führung und einer klaren Ordnung. Doch nicht jeder, der dieser Tage konservativ geprägt ist und vielleicht AFD wählt, wünscht sich wirklich einen Adolf Hitler zurück, meint Gauck. Dass er für diese Aussagen Kritik erfahren hat, weiß er.

Gemein machen mit Nazis und verfassungsfeindlichen Rechtsradikalen will er sich nicht. Ihm geht es darum, die Menschen für die Verteidigung eines Systems zu gewinnen, für das es schlicht und einfach keine Alternative gibt. Dazu muss auch abweichend Neues und vielfältig anders Wirkendes in das Spektrum politischer Diskurse einbezogen werden – und zwar mit Hilfe von Toleranz, denn sie ist Ausdruck menschlicher Reife. Die Grenzen dieser Einstellung nennt Gauck aber auch: „Wo Freiheit und Grundgesetz bedroht sind, hilft nur noch Intoleranz“, sagt er.

Von Elke Schneefuß