Scharnebeck kennt sich mit Küsten aus

Die Scharnebecker bekamen im Bezirkspokal eine Packung, gewann aber in der Bezirksliga. Vor dem dritten Duell in dieser Saison warnt Trainer Lorenzen gleich vor drei Gegenspielern.

Scharnebeck. Drei Siege in den letzten fünf Spielen – die Herbst-Krise hat sich beim Fußball-Bezirksligisten SV Scharnebeck nicht zur Winter-Depression entwickelt. Und das ist auch gut so. Denn das Team um Trainer Carsten Lorenzen will nun den nächsten Schritt gehen und mal wieder ein Spitzenteam schlagen. Da kommt der SV Küsten gerade recht, der sich am Samstag um 17 Uhr an der Meisterstraße vorstellt.

„Wir freuen uns auf die Torfabrik der Liga“, sagt SVS-Coach Lorenzen, der mit seiner Mannschaft in dieser Saison schon beide Gesichter der Gäste kennengelernt hat. Denn im Pokal gab es eine 0:7-Rutsche für die Scharnebecker, die dafür in der Liga mit 3:1 in Küsten triumphierten. „Meine Jungs wissen, was auf sie zukommt.“

Drei Küstener in den Top 7

Im Ligaspiel standen seine Mannen viel besser als bei der Pokal-Blamage, stellten die Räume gut zu und erliefen die Schnittstellenpässe, die die Küstener gerne spielen. „Dennoch hatten die Küstener vier, fünf dicke Chancen“, erinnert sich Lorenzen. Doch an diesem Tag passte alles, die Defensive inklusive Keeper Pfeifer standen sicher.

Das muss nun auch im Rückspiel passen, sonst dürften es die Gastgeber schwer haben. Denn die Reinhardt-Brüder Pascale und André sowie Timo Schumacher belegen in der Torschützenliste die Positionen eins, zwei und sieben, erzielten zusammen starke 47 Treffer.

Allein Fricke trifft regelmäßig

In diesen Torjäger-Bereichen können die Scharnebecker nur in Person von Christoph Fricke mithalten, der auf 15 Buden kommt. Doch danach klafft eine Riesen-Lücke. Julian Menzel, Corvin Röhling und Lukas Lange folgen mit je drei Treffern. „Die Offensive bleibt unser Problem. Sonst könnten wir auch weiter oben stehen“, weiß Lorenzen.

Nun war Fricke länger verletzt, ist auch sein Nebenmann der Vorsaison, Patrick Peters, nach vielen Rückschlägen erst jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Breiter Kader zahlt sich aus

Zudem muss sich auch die SVS mit Grippe, Erkältungen und Erkrankungen herumschlagen. So konnten Vincent Lorenzen und Kjeld Döring in dieser Woche nicht trainieren, für Corvin Röhling ist nach einer hartnäckigen Schienbeinprellung sogar dieses Jahr fußballtechnisch beendet.

Und doch ist Lorenzen zuversichtlich: „Wir haben einen breiten Kader, sind ordentlich aufgestellt.“

Von Ulrich Pott