Wie die LSV den TSV Adendorf ärgern will

Das Duell der ungleichen Neulinge der Fußball-Kreisliga steigt in Vastorf. Adendorfs Trainer will sich von der Tabellensituation nicht blenden lassen. LSV setzt auf Motto des Wolfsrudels.

Lüneburg. Enge Duelle gab es öfter zwischen dem TSV Adendorf und der Lüneburger SV. Die beiden Kreisliga-Aufsteiger erleben gerade eine völlig unterschiedliche Saison – der TSV auf Höhenflug an der Tabellenspitze und die LSV im Mittelfeld weit unter ihren Möglichkeiten. Jetzt will das Team von Hüsa Sönmez Revanche für die Hinspiel-Niederlage.

Hinspiel war eine knappe Angelegenheit

Im Hinspiel im August schossen die Adendorfer in einer engen Partie noch mit dem Abpfiff das 2:1-Siegtor. Seitdem hat sich einiges getan: Uwe Laskowskis Team steht nach 17 Spieltagen auf Platz eins und spielt eine großartige Saison, während die LSV im Tabellenmittelfeld steht und bis jetzt noch nicht richtig in die Spur gefunden hat. Am Sonntag treffen sie um 14 Uhr in Vastorf aufeinander.

Am vergangenen Wochenende waren die Emotionen beider Teams unterschiedlich: Adendorf mühte sich in Gartow ab und scheiterte schließlich an der eigenen Chancenverwertung. Ein Unentschieden war alles, was der TSV rausholen konnte. Dagegen hat die LSV endlich mal wieder aufatmen können und mit neuer, verbesserter Einstellung einen wichtigen Sieg für die Moral geholt.

Es spricht alles für ein Duell auf Augenhöhe

Für das Duell am Sonntag erwartet Adendorf-Trainer Uwe Laskowski einen Gegner auf Augenhöhe: „Die LSV hat eine klasse Mannschaft. Wir haben schon in der Vergangenheit schwere Spiele gegeneinander gehabt, das wird dieses Mal auch sehr schwer.“ Im Hinspiel schlugen die Adendorfer die LSV noch kurz vor Abpfiff, und in der letzten Saison in der 1. Kreisklasse hatte die LSV die Nase vorn.

Hüsa Sönmez, Trainer der LSV meint: „Adendorf hat sich seit dem Hinspiel enorm verbessert. Wir sind zurzeit nicht so gut wie sie.“ Sönmez zeigt Respekt vor dem TSV: „Das wird ein ganz starker Gegner. Wir brauchen aber keine Angst zu haben.“ Vertraut aber auch seiner Mannschaft: „Wir werden alles auf den Tisch legen und eine breite Brust haben.“

Duell Jung gegen Alt

Die LSV lebt seit Neuestem das Motto des „Wolfsrudels“, in dem jeder für jeden spielt und sich alle blind vertrauen. Mit dieser Einstellung will es Sönmez Adendorf so schwer wie möglich machen.

Es wird außerdem ein Spiel „Jung gegen Alt“ geben. Der TSV hat einige Nachwuchsspieler in den eigenen Reihen und setzt voll auf die Jugend, während bei der LSV viele ehemalige Landesliga- oder Bezirksligaspieler kicken. Laskowski ist gespannt auf diese Konstellation: „Die Spieler der LSV wissen natürlich, wie man es macht. Die sind ausgebufft und haben viel Erfahrung. Unsere jungen Spieler versuchen es da mehr mit Laufarbeit.“

Kleinere Blessuren bei den Adendorfern

Es deutet also alles auf ein hochspannendes Duell hin, bei dem die Tabellensituation wohl kaum eine Rolle in den Köpfen der Spieler spielen wird.

Die Adendorfer haben einige Probleme mit kleineren Blessuren und Verletzungen sowie Grippe-Erkrankten. Bei der LSV fehlt am Sonntag sicher Robert Fribus, der vergangene Woche eine gute Leistung gezeigt hatte. Dafür rückt Merlin Witthöft nach seiner auskurierten Handverletzung wieder ins Team.

Von Dominik Schwerma