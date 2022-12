Lüneburgerin schreibt eine Geschichte der Malerei

Ihr erstes Buch für alle, die „blitzschnell fit in großer Kunst“ werden möchte, hatte Bettina Cramm für ihre Schüler geschrieben. Der Band behandelt die Zeit von der Felsmalerei bis zur Renaissance. Die folgenden drei Bände wurden wesentlich aufwendiger, vielseitiger, bildreicher. Darum ging die Lüneburgerin jetzt 30 000 Jahre zurück.

Lüneburg. Bettina Cramm fängt noch einmal von vorne an. Vorn, das heißt: vor 30.000 Jahren. Damals jagte der Urmensch mit Speer, Pfeil und Bogen – und schuf Weltkulturerbe. Im spanischen Altamira, im französischen Lascaux und in älteren Höhlen beginnt die Geschichte der Malerei. Sie ist Bettina Cramms Thema. In vier Bänden führt die Lüneburgerin kompakt, kompetent, bildreich und anschaulich vor, wie man „blitzschnell fit in großer Kunst“ wird. Band eins ihrer Serie durch Jahrhunderte und Stile aber zog die Lüneburgerin aus dem Verkehr – und legt ihn nun runderneuert vor: „Von der Höhlenmalerei bis zur Renaissance“.

Freche Fragen, sachkundige Antworten

Bettina Cramm ist Illustratorin, Kunstpädagogin, Kunsthistorikerin, Autorin und Verlegerin. „Den ersten Band meiner Kunstbuch-Reihe habe ich 2005 für meine Schüler geschrieben“, sagt Bettina Cramm. „Es war nicht immer leicht, die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Leistungskurse für Kunstgeschichte zu begeistern.“ Mit Schweinchen Rosa ging’s besser. Rosa ist frech, locker und neugierig. Sie stellt Fragen zu Bildern und Künstlern und bekommt fachkundige Antworten. Rosa ist in allen Bänden präsent. Aber die Hauptfigur ist sie nicht. Das ist die Kunst.

Der erste Band habe von Inhalt, Struktur und Illustration nicht mehr zu den nachfolgenden, zwischen 2018 und 2021 verlegten Büchern gepasst. Die Bände zwei bis vier sind detaillierter, aufgeschlüsselter, umfangreicher, gestalterisch reicher und strukturierter gestaltet.

„Kurzbiografien von Künstlerinnen und Künstlern gehören heute ebenso in jeden Band wie das Kapitel ‚Entstehung, Entwicklung, Ideen‘ über gesellschaftliche und politische Hintergründe einer Zeit.“ Dazu kommen begleitende Rubriken wie „Was sonst noch interessant ist“ über Besonderheiten einer Epoche oder Stilrichtung. Beispiele „Was ein gotischer Altar erzählt“ oder „Die Erfindung des Buchdrucks“.

Warum entsteht ein bestimmter Stil?

Eine Zielgruppe von Bettina Cramm waren Kinder und Jugendliche. Tatsächlich stellte sie fest, „dass ganz andere Kunden meine Kunstbücher kaufen. Kunst­interessierte Laien, aber auch viele, die sich bereits lange und näher mit Bildender Kunst auseinandergesetzt haben, die Ausstellungen und Museen besuchen – denen es also nicht an Wissen, oft aber am Überblick fehlt.“ Cramm behandelt Fragen wie: Warum entsteht ein bestimmter Stil? Wie hängen Epochen und Stilrichtungen zusammen? Und viele Fragen mehr.

Bevor die Reise von prähistorischen Felsbildern bis zur „Mona Lisa“ startet, legt Bettina Cramm Grundlagen. Sie erklärt malerische Techniken, Bildgattungen, Stilmerkmale. So beginnt sie ihr von der Portionierung der Texte bis zum Layout durchdachtes Werk mit schließlich 256 Seiten und 369 Abbildungen.

Die wahren Abenteuer sind im Kopf

Die drei anderen Bände behandeln die Wegbereiter der Moderne, die klassische Moderne von 1900 bis zum Ersten Weltkrieg und die Zeit von 1918 bis 1945. Ganz am Ende des neuen ersten Bandes schreibt Cramm: „Es gibt noch eine Lücke zwischen 1550 und 1900 … was machen wir denn da?“ Die Antwort soll 2024 kommen, mit einem Band von Manierismus bis Impressionismus.

Bettina Cramm verlegt ihre Kunst-, Märchen- und Kinderbücher im eigenen Bilderbuchverlag. Parallel zum Historischen Christmarkt des Arbeitskreises Lüneburger Altstadt um St. Michaelis öffnen Künstler, die Auf der Altstadt arbeiten, ihre Ateliers. Bei Bettina Cramm, Auf der Altstadt 22, steht Sonnabend und Sonntag, 3./4. Dezember, jeweils von 12 bis 18 Uhr die Tür offen.

Eröffnet werden ihre Bände zur Geschichte der Malerei mit einem Zitat. Diesmal stammt es von André Heller: „Die wahren Abenteuer sind im Kopf, und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo“ – oder auf Mauern, Leinwand und Papier.

Von Hans-Martin Koch