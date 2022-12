3:2 – SVG mobilisiert die letzten Kräfte

Volleyballer haben Groningen erst gut im Griff, doch dann bricht den Lüneburgern allmählich der Aufschlag weg. Das Programm der vergangenen Wochen hat geschlaucht – doch der letzte Ball gehört einem überragenden Spieler.

Groningen/Lüneburg. Stark begonnen, deutlich nachgelassen, am Ende doch noch die Kurve gekriegt – mit 3:2 (25:15, 25:16, 18:25, 21:25, 15:12) setzte sich die SVG Lüneburg im Achtelfinale des CEV Cups bei Lycurgus Groningen durch. Beim Rückspiel gegen die Niederländer am 14. Dezember benötigt die SVG damit noch einen Sieg. Bei einem 2:3 würde ein Golden Set entscheiden.

Hübner nur mit zwei Spielern richtig zufrieden

„Wir nehmen das Momentum mit“, kommentierte Trainer Stefan Hübner den Erfolg. Er sah aber auch, dass seine Mannen nach den anstrengenden Programm der vergangenen Woche nicht ganz auf der Höhe waren. „Schnitzer und Ewert waren auf einem guten Niveau. Sonst hat vieles nicht so gezündet.“

Die SVG begann in der gleichen Aufstellung wie zuletzt in der Bundesliga gegen Giesen, war diesmal aber sofort voll da. Über 8:2 und 16:7 war der Satzgewinn schnell eingetütet. Fast ebenso souverän spielte sie im zweiten Durchgang auf, der beim Stand von 16:8 für die Gäste praktisch schon entschieden war.

Souveräner Auftritt in den ersten beiden Sätzen

Die SVG schlug nicht nur deutlich besser auf, sondern hatte auch klare Vorteile im Angriff. 48:28 Prozent lautete der Quotenvergleich im ersten Satz, 65:53 im zweiten. Allein Jordan Ewert hatte zu diesem Zeitpunkt schon 15 Punkte eingesammelt.

„Dann ist uns der Aufschlag aber weggebrochen“, stellte Hübner fest. Groningen wechselte vor 900 Zuschauern den Zuspieler, Diagonalangreifer Jacob Kern entwickelte deutlich mehr Durchschlagkraft und kam auf insgesamt noch 21 Punkte. Allein Ewert auf der Gegenseite übertraf ihn mit 27 Zählern.

Viele Wechsel ohne Wirkung

Satz drei und vier verliefen ähnlich. Die Gastgeber lagen von Beginn an vorn, bauten den Vorsprung jeweils bis auf 16:12 aus. Hübner wechselte erstmals seit einiger Zeit wieder Ketrzynski ein, der im Mittelblock zuletzt an Eshenko und Schnitzer nicht vorbeikam. Doch alle Umstellungen halfen nicht.

Richtig spannend wurde erst der Tiebreak, in dem die Führung mehrfach wechselte. Lukas Maase übernahm beim Stand von 12:12 den Service, schlug erst ein Ass und dann zwei Angaben mit viel Druck. Ewert nutzte den Matchball mit seinem 22. Angriffspunkt. Und so durfte an diesem so traurigen Tag für deutsche Fußballfans wenigstens die SVG-Anhängerschaft in Groningen jubeln.

Schon am Samstag wartet der nächste dicke Brocken

Während die Lüneburger Zuschauer wieder den Heimweg antraten, biegt der SVG-Tross Richtung Rheinland ab. Schon am Samstag (20 Uhr) steht das nächste Bundesliga-Spiel in Düren an.

SVG: Ewert, Maase, Schnitzer, Cowell, J. Worsley, Eshenko - G. Worsley. Eingewechselt: Ketrzynski, Gerken, Böhme, van de Kamp.

Von Andreas Safft