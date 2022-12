Beim LSK müssen den Worten nun Taten folgen

Im Heimspiel gegen Rotenburg muss dringend ein Sieg her, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren

Lüneburg. Letzter nach der Hinrunde. Vier Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Mit elf Niederlagen die meisten der ganzen Liga kassiert. Dazu ist der Sturm nur ein laues Lüftchen, 22 Tore in 17 Spielen sind die Werte eines Absteigers. Die Lage beim Fußball-Oberligisten Lüneburger SK ist brenzlig, wenn nicht gar bedrohlich. Die Zukunft des Vereins steht auf dem Spiel.

Siegen oder aus dem Kader fliegen

Wenn in den zwei ausstehenden Spielen gegen den Viertletzten Rotenburg und den Drittletzten Papenburg nicht mindestens vier Punkte geholt werden, droht der LSK in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Schon am Sonntag (14 Uhr, Neetze) kann das Motto für die Spieler nur heißen: Siegen oder (Ende des Jahres) aus dem Kader fliegen. Es geht um alles oder nichts.

„Wir können mit der Hinrunde nicht zufrieden sein“, weiß natürlich auch LSK-Coach Gregor Trowitzsch. „Wir müssen offensiv viel gefährlicher werden, wir müssen besser nach vorne spielen, besser mit unserem Ballbesitz umgehen.“

Mannschaft muss verstärkt werden

Der LSK-Coach weiß um die Schwachstellen in seinem Kader. Er ist sich wohl auch bewusst, dass dieser Kader derzeit nicht oberligatauglich ist. Und er muss immer wieder mit Nackenschlägen umgehen. Takuro Mohara ist länger schon nicht mehr im Kader, weil seine Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war. Das Gleiche gilt bald für weitere Spieler. „Wir können uns nicht über geltendes Recht hinwegsetzen.“

Im Winter könnte es also weitere Abschiede geben – auch aus Leistungsgründen. „Wir müssen uns mit dem Kader auseinandersetzen. Wir sind Letzter. Wir können nicht einfach so weitermachen“, sagt der LSK-Coach. Gerade in der Offensive herrscht dringender Handlungsbedarf. So konnten sowohl Adam Mami und auch Durim Feta bislang keine Akzente setzen, weil Mami defensiv zu schwach und Feta mit dem Oberliga-Tempo Probleme hat.

Wer soll bloß die Tore schießen?

Und doch sind sie erste Alternativen, wenn es um die Sturmbesetzung für das Rotenburg-Spiel geht. Denn Paul Knacke hat aufgrund von Knieproblemen die ganze Woche nicht trainiert, Tolunimi Ibikunle spielt dieses Jahr nicht mehr. Er war mit seinen vier Toren der einzige von den Last-Minute-Neuzugängen, der überzeugen konnte. „T wird aber im nächsten Jahr für uns spielen“, sagt Trowitzsch. Der LSK ist derzeit in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. „Winterwechsel sind aber schwer zu realisieren.“

Deshalb hoffen die LSK-Verantwortlichen auch auf Rückkehrer wie Wolk. „Er trainiert wieder mit, ist mit seiner Präsenz sehr wichtig für uns“, betont der Coach, der aber auch weiß: „Wir brauchen im neuen Jahr einen Wolk, der uns dauerhaft zur Verfügung steht.“ Doch schafft er das überhaupt körperlich? In der Hinrunde machte er gerade mal sechs Spiele über die volle Distanz mit.

Bitterer Nackenschlag ist verarbeitet

Verarbeitet ist aber der bittere Nackenschlag aus der Vorwoche, als es das 0:1 gegen Ramlingen in der Nachspielzeit gab, als Pauer verletzt im Mittelkreis lag. „Wir sind nicht vom Glück verfolgt“, findet auch Trowitzsch.

Gegen Rotenburg pausieren muss Dente (5. Gelbe Karte), dafür hat Nishori seine Sperre abgesessen. Eines weiß der Coach: „Wir sind Letzter, gehören da aber eigentlich nicht hin. Wir führen viele Gespräche. Und alle glauben an den Klassenerhalt.“ Dann müssen den Worten jetzt endlich Taten folgen.

Von Ulrich Pott