LSK enttäuscht auf ganzer Linie

Lüneburgs Fußball-Oberligist verliert auch gegen den Rotenburg SV und schlittert immer weiter dem Abstieg entgegen.



Denkers Dreierpack schockt die Lüneburger

Als Schiedsrichter Marc Lübbers das Spiel abpfiff, war es schon fast dunkel im Neetzer Jahn-Stadion. Passend zur Situation des Lüneburger SK, die nach der 0:3-Niederlage gegen den Rotenburger SV nun mehr als düster aussieht. Nach einem kurzen Abschlusskreis verließen die Spieler mit hängenden Köpfen den Platz schnell in Richtung Kabine, während die Rotenburger einen lautstarken Freudentanz hinlegten.

Der LSK bleibt Schlusslicht der Fußball-Oberliga, nach einem Spiel, in dem die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit so gut wie alles vermissen ließ. Kein Biss, dazu viel zu viele einfache Fehler. Rotenburgs Dreifachtorschütze Denker ließ in den ersten 40 Minuten alle Träume von einem besseren Start in die Rückrunde platzen.

"Das ist ein maximal schlechter zweiter Advent für uns", meinte ein zerknirschter Co-Trainer Moritz Niebuhr. Er stand für Chef-Coach Gregor Trowitzsch an der Linie, der aus privaten Gründen fehlte. Niebuhr enttäuschte vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft in der ersten Hälfte agierte – oder eben gerade nicht. "Wir haben in keiner Minute ins Spiel gefunden, kamen in jeden Zweikampf zu spät und haben die Gegentore durch individuelle Fehler eingeleitet."

LSK lässt Kampfgeist vermissen

Die Nachlässigkeit nutzten die Rotenburger schon vier Minuten nach Anpfiff eiskalt aus, gleich der erste ernstzunehmende Angriff saß. Rotenburgs Köhler passte auf Mitspieler Denker, der ohne Gegenwehr an LSK-Ersatzkeeper Zlotkowski vorbeilegte. Der Keeper ersetzte den verletzten Zlomusica – und erlebte eine undankbare Premiere. Nur sieben Minuten später kam Denker erneut frei zum Zug - und der LSK musste wieder einmal einem schnellen Rückstand hinterherlaufen.

Die Rotenburger brachten die Gier auf den Platz, die die rund 150 Zuschauer bei ihrem LSK vermissten. Die Gäste waren verbal und körperlich deutlich präsenter, die Lüneburger stattdessen zerstreut und unorganisiert. "Wir haben unsere Ordnung einfach nicht gefunden", sah auch Moritz Niebuhr, der auf das altbewährte 4-4-2 gesetzt hatte, mit Posipal und Nishori im zentralen Mittelfeld. Doch auch in der Mitte ließ der LSK den Rotenburgern zu viele Lücken und war nicht konsequent genug.

Große Verletzungssorgen vor dem Spiel gegen Papenburg

Wenig konsequent waren die Lüneburger denn auch vor dem Rotenburger Tor. Neumann etwa hatte nach einem Pass von Hübner den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Gies. Der angeschlagene Knacke verdribbelte sich vor dem gegnerischen Tor, hätte früher zum Abschluss kommen müssen. "Ja, die oder andere Möglichkeit hatten wir schon, aber unterm Strich ist das Ergebnis absolut verdient", sagte Niebuhr.

Immerhin: Nach der Pause stemmte sich der LSK noch einmal gegen die Niederlage. Niebuhr hatte umgestellt, Posipal, Pauer und der eingewechselte Wolk bildeten jetzt das Zentrum, Nishori ging in die Innenverteidigung. "Wir wollten mehr Druck machen", so der Co-Trainer. Doch Rotenburgs Abwehr stand bombensicher, die Gegner ließen nichts mehr anbrennen, kamen aber auch vorne nicht mehr wirklich zum Zuge.

Am kommenden Sonnabend muss der LSK nach Papenburg reisen – zum nächsten Kellerduell. Bis dahin wird es nicht nur darum gehen, die Spieler mental aufzubauen, sondern auch die Verletzten wieder fit zu kriegen. Schon gestern mussten neben Knacke auch Okafor und Marquardt angeschlagen die Zähne zusammenbeißen.

LSK: Zlotkowski – Kunze, Correia Ca, Marquardt (76. Litwinow), Okafor (71. Feta) – Hübner, Posipal, Nishori, Neumann – Pauer, Knacke (46. Wolk).

Von Kathrin Bensemann